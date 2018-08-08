В Воронежской области под Острогожском на этой неделе проходил этап «Мастера автобронетанковой техники» Четвертых Армейских международных игр (АрМИ-2018). От России в нем участвовала в том числе женская команда.

Наши девушки участвовали на этапе «Мастера автобронетанковой техники» вне конкурса и за призовые места не боролись, но даже просто смотреть на них одно удовольствие! Минобороны России выпустило промо-ролик под названием «Грозная техника в нежных руках», где показаны захватывающие эпизоды с тренировок женской команды.

В ролике видно, как четыре девушки — Елена Васечкина (КАМАЗ-5350), Ирина Балыкина (КАМАЗ-4350), Анастасия Сергеева (КАМАЗ-65225) и Оксана Анисимова (УАЗ-3163 Патриот) — мастерски справляются с тяжелыми машинами и ведут их по полигону на раллийных скоростях. Особенно впечатляет езда Насти за рулем КАМАЗа-тягача с тяжелым полуприцепом. Право водить грузовик с прицепом она получила только в этом году, но уже показывает блестящие результаты, которым позавидуют многие водители-мужчины.

С другими материалами на тему военной техники можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Минобороны России