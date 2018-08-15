Автомобилист встретил на дороге НЛО и обогнал его

Летающая тарелка бороздила просторы американского штата Индиана. Ею управлял очень странный персонаж, похожий на пришельца…

Необычное транспортное средство снято очевидцем 5 августа на федеральной автостраде 65 близ города Джефферсонвилль. Очевидно, перед нами некая самоделка от любителя пришельцев, насмотревшегося старомодных фантастических фильмов. Летающая тарелка выполнена в стилистике 60-х и имеет прозрачный колпак, в котором видна голова водителя в маске инопланетянина и тематические наклейки. Судя по тому, что тарелка получилась очень компактной и небыстрой, в основе ее квадроцикл или газонокосилка. На корпусе можно разглядеть вентиляционные отверстия, гарпуны и сопла реактивных двигателей (разумеется, все бутафория).

Вполне возможно, что гаражный мастер, смастеривший этот НЛО, ехал на какое-нибудь профильное шоу или слет исследователей внеземных цивилизаций, но на дороге таким самоделкам, не отвечающим никаким требованиям безопасности, явно не место, и вполне возможно, что полиция Индианы найдет разработчика и накажет.

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Фото, видео: YouTube