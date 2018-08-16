«Хатико»: владельца нет, а автомобиль ждет его на парковке уже 16 лет. Ничего не поделать!

На придомовой стоянке уже много лет ржавеет Мерседес, на котором никто не ездит. Жильцы жалуются, председатель жилконторы пытается удалить его со стоянки, но безуспешно…

Ситуация вокруг этого несчастного автомобиля из города Кельце (Польша) сложилась патовая: он занимает парковочное место много лет, а поделать с этим ничего нельзя. Его владелец умер вскоре после переезда в новую квартиру, еще 16 лет назад, с тех пор и стоит там этот несчастный автомобиль, сообщает местное издание Naszemiasto.pl.

Председатель жилищного сообщества Ирена Полак прилагает усилия для вывоза неиспользуемого автомобиля с автостоянки, но пока безуспешно. Она признается, что впервые в жизни встречается с такой тупиковой ситуацией. Ирена несколько раз обращалась к матери умершего, но та наотрез отказывается освобождать парковочное место. Мать говорит, что автомобиль — это память о безвременно ушедшем сыне, и она хочет оставить его в любом случае. У нее есть права на парковочное место, которое было приобретено вместе с квартирой, она нотариально переоформила наследство на себя, поэтому со своей собственностью она может делать все, что пожелает. Точно так же она поступила и с квартирой, которая до сих пор пустует, и продавать ее она ее не планирует.

Ирена добавляет, что по просьбе жителей обращалась по этому поводу в различные органы власти, но там тоже не смогли повлиять на ситуацию. В полиции ей ответили, что не могут вмешаться, так как закон никто не нарушает, а жилконтора должна ладить с владельцами квартир и машин, если они на законных основаниях владеют собственностью.

Проблема в том, что нынешняя владелица парковочного места не желает договариваться и повторяет, что автомобиль не уберет, так как он важен для нее как память о ребенке. Она живет совсем в другой части города и переезжать в квартиру сына не планирует. Один раз все с облегчением вздохнули, когда она задолжала коммунальную плату, тогда бы появилось законное основание начать процесс о лишении ее собственности, решился бы вопрос и с парковкой. Но она вскоре погасила долг, и все осталось по-прежнему.

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Скриншот с видеосюжета Naszemiasto.pl

