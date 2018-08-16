«Хатико»: владельца нет, а автомобиль ждет его на парковке уже 16 лет. Ничего не поделать!

Ситуация вокруг этого несчастного автомобиля из города Кельце (Польша) сложилась патовая: он занимает парковочное место много лет, а поделать с этим ничего нельзя. Его владелец умер вскоре после переезда в новую квартиру, еще 16 лет назад, с тех пор и стоит там этот несчастный автомобиль, сообщает местное издание Naszemiasto.pl.
Председатель жилищного сообщества Ирена Полак прилагает усилия для вывоза неиспользуемого автомобиля с автостоянки, но пока безуспешно. Она признается, что впервые в жизни встречается с такой тупиковой ситуацией. Ирена несколько раз обращалась к матери умершего, но та наотрез отказывается освобождать парковочное место. Мать говорит, что автомобиль — это память о безвременно ушедшем сыне, и она хочет оставить его в любом случае. У нее есть права на парковочное место, которое было приобретено вместе с квартирой, она нотариально переоформила наследство на себя, поэтому со своей собственностью она может делать все, что пожелает. Точно так же она поступила и с квартирой, которая до сих пор пустует, и продавать ее она ее не планирует.
Ирена добавляет, что по просьбе жителей обращалась по этому поводу в различные органы власти, но там тоже не смогли повлиять на ситуацию. В полиции ей ответили, что не могут вмешаться, так как закон никто не нарушает, а жилконтора должна ладить с владельцами квартир и машин, если они на законных основаниях владеют собственностью.
Проблема в том, что нынешняя владелица парковочного места не желает договариваться и повторяет, что автомобиль не уберет, так как он важен для нее как память о ребенке. Она живет совсем в другой части города и переезжать в квартиру сына не планирует. Один раз все с облегчением вздохнули, когда она задолжала коммунальную плату, тогда бы появилось законное основание начать процесс о лишении ее собственности, решился бы вопрос и с парковкой. Но она вскоре погасила долг, и все осталось по-прежнему.
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Скриншот с видеосюжета Naszemiasto.pl
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