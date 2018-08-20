Лидирует, разумеется, Лада, но все не так просто, как кажется на первый взгляд...

Из пяти тысяч пользователей интернета, принявших участие в опросе, почти 20% выбрали отечественную марку Lada в качестве своего первого автомобиля. А вот если рассматривать в срезе «наша машина или иномарка», то 71% выбрали различные иномарки.После Лады на втором месте по популярности BMW — 13% ответили, что автомобиль этой марки (подержанный) они использовали в качестве первого. В тройке самых популярных первых моделей оказались и машины Audi, которые выбрали 9% респондентов. Также в топ-5 вошли Toyota и Москвич (по 6%).Новый автомобиль в качестве первого купили 57% россиян, далее следуют трехлетки и пятилетки — 18% респондентов. Машины возрастом от 10 лет и старше купили для своих «начальных опытов» лишь 11% опрошенных. Сильно тратиться на первый автомобиль люди не хотят — 47% респондентов не желали выходить за рамки бюджета в 500 тысяч рублей, 20% выбрали машину дороже 1,5 млн рублей.60% при покупке первой машины предпочли механическую коробку передач. Треть опрошенных проголосовали рублем за кузов седан, на втором месте по популярности универсал (22%) и хэтчбек (13%). Среди цветов первых автомобилей на первом месте оказался черный — 25% выбрали его, 16% предпочли белый, еще 15% — серебристый. А вот яркие и насыщенные цвета выбирали неохотно. Реже всего рассматривали автомобили оранжевого (3%), коричневого (3%) и зеленого цвета (2%).

Порядка 25% принявших участие в опросе сознались, что первый автомобиль ему подарили. Женщины получали такой подарок чаще — только 22% приобрели первое транспортное средство самостоятельно. Начинали водить машину 47% респондентов в возрасте 18 до 20 лет, и только 9% автомобилистов впервые сели за руль в 30 лет и позже.

Недавно провели еще один любопытный опрос — влияет ли престижный автомобиль на мужскую привлекательность? Оказалось, что влияет, но не настолько, насколько принято думать.

Ранее у россиян поинтересовались, о каком автомобиле они мечтают. Большинство грезит о кроссовере, причем необязательно полноприводном.

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