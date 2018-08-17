Влияет ли дорогой автомобиль на мужскую привлекательность? Не только он!

У почти 500 представительниц прекрасного пола узнали, делает ли мужчину привлекательнее дорогой автомобиль.

Выглядит ли мужчина с дорогим автомобилем привлекательнее, чем мужчина с бюджетным авто?

Что делает мужчину привлекательнее?

Что бы кто ни говорил, «девушки любят бриллианты» и дорогие автомобили, правда, не все в этом сознаются. Поэтому данный опрос можно назвать информативным лишь с натяжкой.Итак, дамам задали два вопроса:В том, что престижный автомобиль делает его владельца привлекательнее, созналось 40% представительниц прекрасного пола, остальные это отрицают. Причем чем старше женщины, тем больше марка автомобиля имеет для них значение — 42,9% тех, кому за 30, важен дорогой автомобиль среди женщин моложе тридцати он важен в 37,7% случаев.

Далее исследователи разговаривали с каждой из групп по отдельности. Среди тех, кому престижный авто важен, 82,6% уверены, что его наличие говорит о том, что мужчина хорошо зарабатывает, 17,4% просто нравятся дорогие вещи, в них комфортнее. 3,5% хотят похвастаться таким мужчиной и его автомобилем перед друзьями и знакомыми, а 3,5% полагают, что мужчину на дорогом авто уважают на дороге и женщине это приятно.Среди тех, кто относится к наличию дорогого авто скептически, 72,5% считают, что машины в отношениях не главное, важна любовь и внимание. 13,8% полагают, что сейчас любую машину можно купить в кредит и наличие дорогой иномарки вообще ни о чем не говорит. Вполне может быть, что мужчина влез в долги. Еще 4,6% полагают, что мужчина выпендрежник и ему нужно быть скромнее.Тогда исследователи спросили, что помимо дорогого автомобиля делает мужчину в глазах женщины привлекательнее. Из тех, кому он важен (1 группа), 47,9% на первое место поставили ухоженную внешность. Причем среди тех, кому за 30, этот показатель составил 52%. Далее следуют дорогая одежда (14,6%) и престижная недвижимость (6,9%).

Среди тех, кому престижный автомобиль неважен (II группа), 60,1% признались, что им нравится ухоженная внешность, 6,9% — дорогой парфюм, 1,4% — зарубежные поездки. В этом списке дорогую одежду выбрали лишь 1,4% дам, а престижную недвижимость и того меньше — 0,9%. Итак, обе группы сошлись на том, что ухоженная внешность очень важна для их избранника. Для первой группы это дополнительный бонус к престижной машине, а для второй — это гораздо важнее престижного авто.Опрос был телефонным и в нем приняла участие 471 женщина, из которых 280 — до 30 лет и 191 — старше 30. Исследование проводили в июле в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани и Самаре.

Что только не становится предметом исследований! Так, подсчитано даже то, сколько водителей поют за рулем.

А еще у россиян спросили, о каких автомобилях они мечтают. Для большинства это кроссовер, причем необязательно полноприводный.



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