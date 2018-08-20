Автомобиль Джеймса Бонда с пулеметами и сменными номерами запустят в серию

Британский производитель спорткаров Aston Martin совместно с кинокомпанией EON Productions выпустит 25 точных реплик купе DB5, которое снималось в боевике «Голдфингер» про агента 007 Джеймса Бонда. Вся шпионская амуниция прилагается!

Автомобильные компании с историей нашли золотую жилу в производстве легендарных моделей прошлых лет, но Aston Martin пошла дальше прочих и планирует подзаработать на кинославе своего купе DB5, которое засветилось в шести фильмах о Джеймсе Бонде. В серию пойдет вариант из картины «Голдфингер» 1964 года. Все подробности — в нашей галерее.

В июле компания Lego выпустила свою версию купе Aston Martin DB5 Goldfinger — сборную, из 1290 деталей.

выпустила свою версию купе Aston Martin DB5 Goldfinger — сборную, из 1290 деталей. Осенью прошлого года Aston Martin представил купе Vantage нового поколения, чей дизайн во многом позаимствован у модели DB10 Джеймса Бонда из фильма «007: Спектр».

Фото: Aston Martin