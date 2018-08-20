Автомобиль Джеймса Бонда с пулеметами и сменными номерами запустят в серию

Британский производитель спорткаров Aston Martin совместно с кинокомпанией EON Productions выпустит 25 точных реплик купе DB5, которое снималось в боевике «Голдфингер» про агента 007 Джеймса Бонда. Вся шпионская амуниция прилагается!

Автомобильные компании с историей нашли золотую жилу в производстве легендарных моделей прошлых лет, но Aston Martin пошла дальше прочих и планирует подзаработать на кинославе своего купе DB5, которое засветилось в шести фильмах о Джеймсе Бонде. В серию пойдет вариант из картины «Голдфингер» 1964 года. Все подробности — в нашей галерее.

Автомобиль Джеймса Бонда с пулеметами и сменными номерами запустят в серию

Фото: Aston Martin

Автомобиль Джеймса Бонда с пулеметами и сменными номерами запустят в серию
Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые