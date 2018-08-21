Бросай машину и беги! Москву вновь перекроют ради соревнований

26 августа в столице пройдет очередной полумарафон на дорогах общего пользования. В связи с этим автомобилистам придется на время подвинуться и уступить место бегунам.

Московские власти продолжают продвигать спорт в массы, несмотря на то что это порой доставляет известные неудобства автомобилистам. В первой половине дня ближайшего воскресенья нельзя будет проехать по Новодевичьей и Лужнецкой набережным, улице Лужники, Крымскому мосту, Пречистенской набережной, улице Ленивке, Москворецкой набережной, Болотной и Раушской улицам, Большому Устьинскому и Шлюзовому мостам, Дербеневской набережной, Фалеевскому переулку, Софийской и Кремлевской набережным.

Ограничения будут действовать с 7:00 до 13:30. Автомобилистам, собирающимся в это время в центр города, следует заранее выбрать маршруты объезда, а лучше оставить машину дома и принять участие в забеге. К полумарафону допускаются все желающие, заявки на участие будут приниматься вплоть до вечера субботы, но не бесплатно — извольте заплатить в кассу за стартовый пакет 2500 рублей! Впрочем, опытные бегуны зарегистрировались заранее с большой скидкой, а для мужчин от 60 лет и женщин от 55 лет даже сейчас при регистрации действует 50-процентный дисконт. Организаторы ожидают, что в полумарафоне примут участие семь тысяч человек. Старт забега — в 9:10.

В июле дороги в Москве перекрывали ради ночного велопарада.

Фото: luzhnikihalf.org

Инфографика: mos.ru