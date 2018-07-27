Ночной велопарад в Москве: автомобилистов опять просят подвинуться

В ночь с 4 на 5 августа в столице пройдет очередной ночной велопарад. В связи с этим в центре города перекроют несколько улиц, и проехать по ним на машине будет нельзя.

Столичные власти активно продвигают в массы здоровый образ жизни: велопарады и велогонки на улицах города стали привычным явлением — их проводят даже зимой. Ночной велопарад пройдет в Москве уже в четвертый раз, протяженность его маршрута по дорогам города составит 20 км, и для автомобилистов эти дороги на некоторое время станут недоступными.

4 августа с 22:30 нельзя будет проехать на машине по Суворовской площади, Самотечной и Садовой-Самотечной улицам, Цветному, Петровскому, Страстному, Тверскому и Никитскому бульварам, Новому Арбату, Хамовническому Валу, Моховой, Охотному Ряду и Театральному проезду. Также будут перекрыты Смоленская, Ростовская, Саввинская, Новодевичья, Фрунзенская, Пречистенская и Кремлевская набережные, Новая и Старая площади, улица Варварка, Большой Москворецкий мост, Болотная улица и Болотная площадь. Перекрытые участки будут открываться по мере прохождения колонны.

Кроме того, с 17:00 4 августа до 03:00 5 августа будет частично ограничено движение на Суворовской площади и примыкающих к ней улицах. На Болотной площади и прилегающих улицах всего по одной полосе для машин оставят с 23:00 4 августа до 04:00 5 августа.

Старт велопарада состоится в 23:00 на Суворовской площади. Поучаствовать в нем может любой желающий, но нужно соблюсти некоторые правила. Подробности — на сайте организаторов.

Кстати, в ближайшие выходные, а именно 28 июля, несколько улиц в Москве перекроют в связи с празднованием Дня Крещения Руси на Боровицкой площади. С 08:00 до 13:00 для автомобилистов будет недоступна улица Вохонка на участке от улицы Ленивка до Боровицкой площади. С 07:00 до 13:00 нельзя будет проехать по Манежной улице от Кремлевской набережной до Боровицкой площади, а с 11:30 до 13:00 — по Большому Каменному мосту и улице Знаменка.

Фото: Дмитрий Серебряков/ТАСС

Инфографика: mos.ru