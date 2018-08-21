Изображая Ван Дамма: водители не поделили дорогу и сошлись врукопашную

Конфликт между владельцами КАМАЗа и микроавтобуса Volkswagen Transporter парализовал движение.

Произошло это в Новосибирске: заезжая на Димитровский мост с улицы Владимировской, водитель грузовика КАМАЗ подрезал Фольксваген Транспортер, после чего накинулся на его водителя. Что случилось до этого и почему водители были настроены так агрессивно друг к другу, неизвестно, сообщает Новосибирская служба эвакуации АСТ-54.

Зато точно известно, что у водителя Фольксвагена врачи диагностировали серьезную травму головы. По кадрам видеосюжета заметно, что мужчины не новички в уличных схватках. Один из них даже пытался продемонстрировать коронный трюк Ван Дамма — удар ногой в лицо.

Пользователи соцсети ВКонтакте пишут, что водитель КАМАЗа просто «поправил корону», а владелец пивного животика «зря на камазиста попер», у того «бицуха как у спортсмена». А вообще, жара до добра не доводит, это надо понимать и быть терпимее на дороге, товарищи!

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Видео: ВКонтакте