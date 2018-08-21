Пока все готовятся к салону: «Калашников» сделал гибридное багги

На форуме «Армия-2018» российская компания представила несколько новинок, как для военных нужд, так и для гражданского использования.

Военное багги OV-2

Помимо произведшего фурор концепта «прямоходящего управляемого комплекса», больше напоминающего боевые машины из «Звездных войн» и уже прозванного ласково Игорьком, концерн «Калашников» привез на оборонную выставку и несколько любопытных транспортных средств.

Среди них гибридное багги OV-2, которое «Калашников» разработал в интересах Министерства обороны. Машина оснащена бензиновым двигателем мощностью 57 л.с. (42 кВт), приводящим в движение задние колеса, и электромотором в 75 л.с. (55 кВт), расположенным спереди. Короткая (2900 мм) и низкая (1500 мм) машина предназначена в первую очередь для разведки и способна перевозить до четырех человек. Максимальная скорость OV-2 — 100 км/ч.

Электромобиль UV-4

Среди транспортных средств, предназначенных для гражданских нужд, выделяются два электромобиля UV-2 и UV-4, рассчитанные, соответственно, на двух и четырех пассажиров. Представители «Калашникова» говорят о том, что новые разработки предназначены для предприятий, по территориям которых нужно передвигаться на значительные расстояния, а также для каршеринговых компаний. Больше всего электромобили напоминают гольф-кары. Схожи и технические характеристики: максимальная скорость UV-4 — 80 км/ч, запас хода — 150 до километров. При этом весит электромобиль всего 650 кг.

Наконец, на выставку привезли гражданские версии электромотоциклов. Напомним, что байки были показаны в прошлом году в двух вариантах: полицейском и армейском, причем московская полиция уже получила первые экземпляры мотоциклов и уже приступила к их эксплуатации.

Электромотоцикл UM-1 (Urban Moto)

Гражданская версия, которая получила индекс UM-1 (Urban Moto), оснащена электромотором мощностью 20 л.с. (15 кВт). Запас хода составляет до 150 километров, максимальная скорость равна 100 км/ч. Как и другие гибридные и электрические транспортные средств, UV-1 оснащен литий-полимерными батареями.

В следующем году ИжАвто, входящий в состав «Калашникова», представит тяжелый мотоцикл с оппозитным двигателем. Он будет использоваться в Почетном эскорте, а позднее получит и гражданский вариант.

Также «Калашников» разработал для Москвы комплекс наблюдения за дорогами, основанный на нейросетях, то есть способный самообучаться.

Фото: «Калашников»