Фестиваль прессы: ищите «За рулем» на Поклонной горе

В ближайшую субботу на Поклонной горе пройдет ежегодный Фестиваль прессы, в котором примут участие крупнейшие издательские дома России.

Фестиваль состоится уже в 16-й раз. За это время средства массовой информации трансформировались: меняется их формат, помимо традиционной бумаги медиа взаимодействуют с читателем в интернете и на видео.

Лозунг фестиваля-2018 — «Встречай то, о чём читаешь». На Поклонной горе возводится целый медиагород, который будет разбит на тематические зоны.

Шатер журнала «За рулем» вы узнаете сразу — по припаркованным рядом автомобилям. Для гостей мы приготовили немало приятных сюрпризов. Приходите — не пожалеете!

В бизнес-секторе пройдут мастер-классы по журналистике. Эксперты ГИБДД расскажут о безопасности дорожного движения. а директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд поделится своим видением изменения климата. Среди других тем бизнес-сектора — развитие фондов целевых капиталов, роль отраслевой прессы в строительной индустрии, почтовое дело и другие.

В секторе Digital журналисты и специалисты в сфере цифрового маркетинга поделятся секретами успешного ведения блогов, продвижения стартапов в школах и производства мультимедийной дата-журналистики. Своим опытом поделятся издания, которые раньше существовали только в «оффлайне», но сегодня активно развивают цифровой формат.

С одиссеей своих увлекательных путешествий и неожиданных встреч посетителей познакомят авторы топовых изданий в секции «Увлечения», а на «Детской» площадке юных гостей будет ждать масса приятных сюрпризов и встреч.

В тематическом секторе «Книги» можно будет не только ознакомиться с новинками научно-популярной и школьной литературы, но и узнать много интересного о производстве книг.

В зоне «Спорта» посетители фестиваля узнают о здоровом питании. Также здесь опытные инструкторы дадут рекомендации по поддержанию физической формы.

Наконец, праздничную атмосферу создадут музыкальный фестиваль «Народы Москвы» и большой концерт, который пройдет под занавес мероприятия.

Фото: Департамент СМИ Москвы