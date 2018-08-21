Москва хочет штрафовать водителей-попутчиков и блокировать агрегаторы

Столичный Дептранс разработал законопроект о госрегулировании карпулинга.

Власти давно обеспокоены тем, что новомодные сервисы по предоставлению услуг карпулинга или райдшенинга, к которым уже успели привыкнуть наши граждане, способствуют разрастанию в России теневого рынка извоза. И собираются ограничить предоставление таких услуг рамками, чтобы туда не попадали недобросовестные извозчики, а сервис выполнял именно ту роль, для которой и был задуман.

Департамент транспорта Москвы разработал законопроект о госрегулировании карпулинга (совместного использования автомобиля с разделением расходов). Среди его положений — запрет для водителей принимать наличные деньги от пассажиров. Штрафовать за нарушение этого правила собираются на 5 тысяч рублей. Водителей обяжут аккредитовываться на интернет-платформах, также будет ограничен размер платы. Ведь суть идеи — не дать заработать водителю, а компенсировать ему часть расходов. Допускать к карпулингу хотят водителей, имеющих российские права и стаж вождения не менее трех лет. У водителей не должно быть непогашенной или неснятой судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления и неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Если водитель совершает более 20 перевозок в карпулинге за год, он должен получить разрешение врача на допуск к следующим поездкам.

Есть требования и к автомобилям: в них обязательна система ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS и они должны быть зарегистрированы в России.

Агрегаторам также пропишут свод правил, за нарушение которых их будут не только штрафовать, но и блокировать их деятельность, пишет «КоммерсантЪ». Например, обяжут обмениваться данными о водителях с регулятором и блокировать по его требованию аккаунты нарушителей.

Серьезных агрегаторов поездок у нас три, это BlaBlaCar, BeepCar и Яндекс.Попутка. Причем крупнейший сервис карпулинга в России — французская BlaBlaCar собирается купить своего конкурента BeepCar. Регулятором должен стать Ространснадзор, который будет контролировать деятельность агрегаторов.

Все данные о водителях и перевозках станут доступны госорганам, которые благодаря этому смогут вести учет числа перевозок. Власти также будут сотрудничать с агрегаторами, передавать данные о недобросовестных водителях, а также информацию о лицах, чьи учетные записи заблокированы на интернет-платформах других агрегаторов.

Пока это лишь один из вариантов документа, и он еще будет обсуждаться. Однако специалисты рынка полагают, что излишнее регулирование может привести к тому, что водители начнут отказываться от услуг сервиса и будут работать в серую, то есть договариваться с попутчиками на форумах, в соцсетях, в местных городских сообществах.

На Западе к карпулингу отношение иное: там его даже дотируют и поощряют наличие в машине пассажиров.