Самое дорогое парковочное место в Москве: его продают по цене «трешки»

Аналитики одной из риэлторских компаний составили рейтинг самых доступных и дорогих мест на подземных парковках в элитных и премиальных жилых комплексах российской столицы.

В ходе исследования выяснилось, что самое дорогое парковочное место в подземном паркинге элитного жилого комплекса в центре Москвы обойдется в 300 тыс. долларов, или около 19 млн рублей. Примерно за эти же деньги (18,2 млн) можно купить парковочное место в строящемся ЖК премиального класса. Правда, составители рейтинга оговариваются, что за 300 тысяч долларов покупатель получит сдвоенное место на автоматизированном паркинге.

Приобрести машиноместо можно в 14 из уже построенных элитных жилых комплексов, продажи в которых ведутся на первичном рынке. Если не брать в расчет проекты с уже включенными в стоимость машиноместами, то минимальная цена парковочного места в элитных комплексах Москвы составляет 3 млн рублей. В среднем же цены варьируются от 4 до 10 млн рублей.

В строящихся элитных жилых комплексах стоимость парковочного места начинается с отметки в 4,1 млн рублей. В исследовании компании «Метриум» говорится о том, что купить машиноместа можно в 11 строящихся элитных ЖК, их цена достигает 120 тыс. долларов (7,61 млн рублей).

В новостройках классом ниже, то есть в премиум-сегменте, в готовых проектах стоимость машиноместа начинается с отметки в 2,4 млн рублей. Самая высокая цена — 5 млн рублей.

Строят в Москве сейчас 20 жилых комплексов премиум-класса, причем машиноместа можно приобрести лишь в 14 из них. В четырех комплексах продажи не ведутся, а еще в двух подземный паркинг и вовсе не предусмотрен. Самое доступное парковочное место обойдется в 1,8 млн рублей, в среднем цена колеблется у отметки в 2,4 млн рублей. Но есть и исключения: в одном из комплексов стоимость сдвоенного машиноместа с автоматизированной системой Klaus составляет 9,5 млн рублей. Причем, как отмечают аналитики, все машиноместа в данном ЖК уже распроданы.