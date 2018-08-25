Лимузин-самолет: самое крутое в мире авто для свадьбы!

Стретч-лимузинами самых разнообразных форм и размеров сегодня сложно кого-либо удивить, но американцам это удалось: они умудрились превратить в машину самолет! От задумки до реализации прошло более десяти лет.

За основу уникального лимузина Limo-Jet взят реактивный бизнес-джет канадской компании Learjet (входит в состав Bombardier Aerospace). На этой неделе построенная в единственном экземпляре и легализованная для езды по дорогам общего пользования машина была представлена на выставке KnowledgeFest в Далласе.

Limo-Jet был построен для компании Exotic Coach Chicago Limousine, занимающейся сдачей в аренду лимузинов для торжеств и праздников. Судя по опубликованным в Фейсбуке снимкам, от самолета осталась только оболочка, тогда как силовой каркас, по крайней мере в местах крепления подвески, сделан заново. Крылья, разумеется, пришлось удалить, иначе ездить на самолете по дорогам общего пользования было бы весьма проблематично, зато корпуса реактивных двигателей остались.

Самолетомобиль способен взять на борт 16–18 пассажиров. В интерьере, как и положено таким машинам, дискотечная атмосфера: светомузыка, аудиосистема мощностью 4,5 кВт и 42-дюймовая плазменная панель.

В движение Limo-Jet приводится бензиновым двигателем V8. Место пилота снабжено множеством экранов, на которые, вероятно, выводятся картинки с камер кругового обзора. Любопытно, что ремней в пассажирской части салона не предусмотрено. Курить, вероятно, тоже не возбраняется. В общем, счастливого пути и мягкой посадки!

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Фото: facebook.com/LimousineJet