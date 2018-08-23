Автомобиль опального губернатора Хорошавина продают с огромным дисконтом. Никто не берет!

Изъятый автомобиль Lexus LX570 экс-главы Сахалина пробуют реализовать с торгов уже в третий раз.

В очередной раз территориальное управление Росимущества Сахалинской области выставило на торги Lexus LX570 2010 года выпуска, принадлежавший бывшему губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину. Оценили автомобиль в 1 056 800 рублей.

Аукцион назначен на 02:00 по мск 20 сентября 2018 года. Заявки на торги принимают с 00:00 22 августа по 00:00 17 сентября 2018 года.



Снижение цены на автомобиль от первоначальной составило 60%, в связи с отсутствием заявок на предыдущих торгах, говорится в заявлении Росимущества. Сначала за автомобиль просили 2,64 млн рублей, на следующих торгах цену снизили на 30% — до 1,84 млн рублей, и вот теперь начальная цена продажи составила уже 1,06 млн рублей.

Напомним, что у экс-чиновника был целый личный автопарк,один из автомобилей — Bentley Continental выпуска все же продали, хотя и не без труда. Его пришлось уценить на 30%, до 4 млн 416 тыс. 212 рублей, но ушел с торгов он все же дороже. Кто купил — неизвестно, автомобиль теперь зарегистрирован на юридическое лицо.

Губернатора Сахалина Александра Хорошавина 25 марта 2015 года отправили в отставку указом президента России в связи с утратой доверия. Он обвиняется в том, что в 2009 году создал организованную преступную группу, которая за взятки оформляла документы предпринимателям. В итоге его приговорили к 13 годам заключения и штрафу в 500 млн рублей.

Фото: Lexus