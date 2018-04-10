Бентли опального губернатора все же купили. И дороже, чем планировали!

Аукцион по продаже конфискованного автомобиля Бентли Континенталь GT, ранее принадлежавшего экс-губернатору Сахалинской области Хорошавину, состоялся 6 апреля 2018 года.

Ранее Bentley Continental GT 2014 года выпуска, который принадлежал Александру Хорошавину, пришлось уценить на 30%, его оценили в 4 млн 416 тыс. 212 рублей, так как желающих приобрести его не нашлось. И вот Росимущество все-таки отчиталось в продаже этого лота. Автомобиль реализовали через электронную торговую площадку Сбербанк-АСТ, и в результате торгов его стоимость чуть подросла, ушел он в итоге за 5 961 887,37 рублей (включая НДС). Кто купил — не разглашается, известно лишь, что это некое юридическое лицо.

Договор купли-продажи имущества должен быть заключен не позднее 28 апреля текущего года. Только бы не получилось так, как с продажей Bentley Mulsanne все того же экс-губернатора. Этот автомобиль тоже выставили на торги и практически уже продали, но победитель аукциона почему-то не стал его выкупать, даже несмотря на задаток в 259 тыс. 800 рублей, который в итоге был перечислен в федеральный бюджет.

Фото: пресс-служба территориального управления Росимущества Московской области