Зависит ли стоимость подержанного автомобиля от цвета? Исследование

В ходе исследования данные разбили на четыре ценовых сегмента, выделив в каждом лидеров продаж. В основе всех данных лежат реальные сделки, осуществленные компанией CarPrice, то есть за сколько действительно продали автомобиль, а не за сколько его хотели бы продать.
В самом популярном сегменте продаж — до 500 тыс. рублей, — в котором продаются такие трехлетки, как Hyundai Solaris первого поколения, Kia Rio, Nissan Almera, Lada Granta и т.д., много машин разных цветов. Здесь серьезного отклонения от средней цены в зависимости от цвета нет, за исключением красного — такие автомобили чуть дешевле.
Не касается это желтых автомобилей — тут покупатели сразу начинают подозревать, что автомобиль эксплуатировали в такси, а это значит, использовали варварски, пытаясь выжать из него все соки. Таким образом, желтый цвет снижает стоимость сразу на 20%. Специалисты не рекомендуют покупателям приобретать недорогие новые автомобили желтого цвета, потому что через несколько лет их будет затруднительно продать по рыночной цене.
В сегменте от 500 тыс. до 1 млн рублей «нижняя» часть автомобилей живет по законам бюджетных авто, то есть приветствуется любой цвет, кроме желтого. Однако в данном случае красный цвет не понижает, а повышает среднюю цену перепродажи, и порой существенно — на 5–10%. Трехлетки до 1,5 млн рублей — это, как правило, автомобили с более интересным дизайном, чем их бюджетные собратья, а красный цвет придает им дополнительный шарм. Красные машины неохотно берут в корпоративные парки, так что, скорее всего, такая машина эксплуатировалась частным владельцем бережно. В данном сегменте располагаются такие автомобили, как Skoda Octavia 3 и Renault Duster первого поколения, подороже — это уже Ford Kuga 2, Hyundai i35 и Nissan Teana третьего поколения.
В сегменте от 1 млн до 1,5 млн рублей «прописались» такие подержанные иномарки, как Merсedes-Benz E-класса, BMW 5 шестого поколения, Toyota Camry 7 и рестайлинговый Kia Sorento 2. Здесь красный цвет предпочтителен — он является признаком успеха хозяина. Красные автомобили премиального сегмента эффектно выглядят на дороге и привлекают внимание окружающих. Этот цвет может добавить к средней стоимости модели на рынке 150–200 тыс. рублей, почти 20%! Так что, приобретая новые автомобили в этом сегменте, следует учесть, что через три года автомобиль красного цвета можно будет продать дороже подержанного среднерыночного.
И наконец, самые дорогие подержанные иномарки, ценой более 1,5 млн рублей. Здесь свой цветовой «дресс-код», и он весьма консервативный — допустимы лишь три цвета: белый, серебристый и черный. И совсем изредка коричневый и синий. Согласитесь, почти невозможно встретить на дороге красный или зеленый внедорожник Toyota Land Cruiser 200!
Машины трех основных цветов в этом сегменте стоят одинаково, а вот любое цветовое отклонение от «нормы» моментально отражается на цене — в сторону понижения. Поэтому, приобретая такие машины новыми, следует понимать, что покупатели подержанных автомобилей предпочтут машины трех вышеназванных цветов.
- Исследования по автомобильной тематике бывают самые замысловатые. Так, недавно аналитики пытались выяснить, влияет ли престижный автомобиль на мужскую привлекательность в глазах женщин.
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Фото: Nissan
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