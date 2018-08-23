Упрямая свинка создала пробку в Техасе

5 причин задуматься о покупке Kia Rio X-Line (и одна — засомневаться) Этот кросс-хэтч быстро стал популярен в России. И неудивительно: относительно бюджетная модель сочетает практичность кроссовера с маневренностью и управляемостью легкового автомобиля. Но эта машина соткана не только лишь из одних достоинств. Есть и недостатки. Новый кроссовер меньше чем за 1 000 000? Да (но в конце года)! Кроссовер FAW Besturn X40 появится в продаже ближе к концу года. Рассказываем главное о нем. Еду на сильно изношенных шинах — оштрафуют или нет? Не у всех автовладельцев есть финансовая возможность вовремя приобрести новый комплект шин, так что на дорогах нередко встречаются машины, у которых высота протектора шин совсем мала. «За рулем» напоминает о том, какие нормы действуют для летних и зимних шин и что будет за нарушение.