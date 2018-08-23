Упрямая свинка создала пробку в Техасе

На камеру телефона попало видео, как оказавшаяся на дороге свинка парализовала движение в Сан-Антонио (США, штат Техас). По словам очевидцев, произошло это около 7:30 утра, сначала хрюшка бежала за велосипедистом, а потом выскочила на проезжую часть. Своими силами «на чипсы» поймать ее не удалось, поэтому в бой вступила тяжелая артиллерия в виде довольно грузного полицейского. Свинке мужчина понравился, и она охотно побежала за ним, после чего ее погрузили в белый кроссовер. Дальнейшая судьба хрюшки неизвестна, но, скорее всего, хозяин отыщется — слишком уж дружелюбным оказалось животное и с охотой шло на контакт.
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Скриншот, видео: YouTube
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