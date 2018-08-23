Упрямая свинка создала пробку в Техасе

Откуда взялось на дороге это животное, неизвестно. Возможно, было «утеряно» одним из проезжавших автомобилей.

На камеру телефона попало видео, как оказавшаяся на дороге свинка парализовала движение в Сан-Антонио (США, штат Техас). По словам очевидцев, произошло это около 7:30 утра, сначала хрюшка бежала за велосипедистом, а потом выскочила на проезжую часть. Своими силами «на чипсы» поймать ее не удалось, поэтому в бой вступила тяжелая артиллерия в виде довольно грузного полицейского. Свинке мужчина понравился, и она охотно побежала за ним, после чего ее погрузили в белый кроссовер. Дальнейшая судьба хрюшки неизвестна, но, скорее всего, хозяин отыщется — слишком уж дружелюбным оказалось животное и с охотой шло на контакт.

Другие видеосюжеты ищите по ссылке.

Скриншот, видео: YouTube

Перейти в медиа раздел с популярными галереями автомобилей

Посмотрите все фото и видео, которые нравятся нашим пользователям.

Автоновости на нашем канале в Яндекс.Дзен

Подпишитесь на автоновости на нашем канале в  Яндекс Дзен

376 просмотров
В избранное
Оцените материал
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые