Новый родстер BMW Z4 представлен официально

Серийный родстер BMW Z4 дебютировал на Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич (США) в исполнении M40i First Edition. Продажи стартуют весной следующего года.

BMW Z4
BMW Z4

BMW > Z4

Слово «родстер» в описании этой модели оправдано на 100%: двухместный спортивный автомобиль классической компоновки с откидным мягким верхом. Внешняя привлекательность для таких машин не менее важна, чем технические характеристики. Последние фирма BMW пока не озвучила, так что давайте рассматривать и оценивать дизайн в нашей галерее.

Новый родстер BMW Z4 представлен официально

  • В ближайшее время у нового BMW Z4 появится японский собрат — возрожденный японский спорткар Toyota Supra.
  • В июне BMW представила возрожденное купе 8-й серии.

Фото: BMW

Новый родстер BMW Z4 представлен официально
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