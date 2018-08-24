Новый родстер BMW Z4 представлен официально

Слово «родстер» в описании этой модели оправдано на 100%: двухместный спортивный автомобиль классической компоновки с откидным мягким верхом. Внешняя привлекательность для таких машин не менее важна, чем технические характеристики. Последние фирма BMW пока не озвучила, так что давайте рассматривать и оценивать дизайн в нашей галерее.
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Фото: BMW
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