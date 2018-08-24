Современные системы выпуска — крайне сложные в ремонте и обслуживании. К чему могут привести проблемы с ними, рассказывают эксперты журнала. Что делать со старой выхлопной системой? Нужно ли вырезать нейтрализаторы и сажевые фильтры? Эксперты «За рулем» изучили все технические подробности. Стоит ли вырезать нейтрализатор, вставлять «обманку» и сколько нюансов стоит переделка выхлопной системы. Все подробности читайте в августовском номере журнала «За рулем» и на нашем сайте.
Вырезать или менять: эксперты «За рулем» дают ответ
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