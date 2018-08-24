Lamborghini представила самый быстрый суперкар в своей истории

Aventador SVJ оснащен 770-сильным атмосферным двигателем V12 и может разгоняться свыше 350 км/ч. На данный момент это самый быстрый серийный автомобиль легендарного автодрома Нюрбургринг.

Lamborghini Aventador
Lamborghini Aventador

Lamborghini > Aventador

В июле «За рулем» рассказывал о том, что Lamborghini Aventador SVJ проехал Северную петлю Нюрбургринга за рекордные для серийных машин 6 минут 44,97 с, но тогда не была полностью рассекречена внешность машины и ее технические особенности. Теперь же быстрейший в истории итальянской марки суперкар представлен официально в США, приглашаем за подробностями в нашу галерею.

Lamborghini представила самый быстрый суперкар в своей истории

  • В июне владельцем 740-сильного суперкара Lamborghini Aventador S стал популярный канадский певец Джастин Бибер.
  • В конце прошлого года Lamborghini представила свой первый суперкроссовер Urus.

Фото: Lamborghini

Lamborghini представила самый быстрый суперкар в своей истории
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