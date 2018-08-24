Lamborghini представила самый быстрый суперкар в своей истории

Топ-16: самые долгоживущие названия автомобилей Как автомобиль назовешь, так его и будут... покупать. Поэтому некоторые фирмы, что ни год, придумывают новые названия своим моделям. Иные же, напротив, держатся за имена, которые некогда принесли им успех, десятилетиями. Обновленная Лада Веста: 5 плюсов, 2 старых мозоли и 1 разочарование В конце февраля 2018 года АВТОВАЗ совершил эволюционный скачок — начал выпускать Весты с коробкой АМТ 2.0. Обновленная версия предыдущего робота досталась только машинам с двигателем 1.8 мощностью 122 л.с. ЗР разобрался, с какими проблемами производителю удалось справиться, а с какими не очень. Гостьи из будущего Создатели знаменитой киносаги «Гостья из будущего» по Киру Булычеву прекрасно понимали, что автомобиль будущего никоим образом не должен напоминать нечто современное. В итоге они придумали… флип — машину, которая летает!