Lamborghini представила самый быстрый суперкар в своей истории

В июле «За рулем» рассказывал о том, что Lamborghini Aventador SVJ проехал Северную петлю Нюрбургринга за рекордные для серийных машин 6 минут 44,97 с, но тогда не была полностью рассекречена внешность машины и ее технические особенности. Теперь же быстрейший в истории итальянской марки суперкар представлен официально в США, приглашаем за подробностями в нашу галерею.
- В июне владельцем 740-сильного суперкара Lamborghini Aventador S стал популярный канадский певец Джастин Бибер.
- В конце прошлого года Lamborghini представила свой первый суперкроссовер Urus.
Фото: Lamborghini
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