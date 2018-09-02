«Пузом» по асфальту... со спорткарами такое случается!

В объектив видеокамеры попала курьезная ситуация, в которой оказался владелец спорткара. Спасать машину пришлось всем миром.

Заниженные машины нередко встречаются и в России, как правило, это несчастные Приоры или Калины, которые скребут «пузом» по асфальту под ухмылки прохожих. Для чего это делается, понятно — чем ниже автомобиль к дороге, тем легче ему бороться с набегающим потоком воздуха, и, по идее, это улучшает его аэродинамику. Ну, конечно, если это не принимает такие гипертрофированные формы, как в забавном ролике из Джорджии (юго-восточный штат США). Тут местные умельцы явно перестарались: спорткупе Toyota FR-S едва не касается асфальта, но «лежачий полицейский» для него, увы, уже непреодолимое препятствие. Впрочем, желающих помочь навороченному «красавцу» более чем достаточно. Под шутки и улюлюканье операция по спасению завершается благополучно, все счастливы! Другие курьезные видеоролики мы предлагаем вам посмотреть по ссылке.

Видео: YouTube