Lada 4x4 Vision: рассматриваем со всех сторон

Концепт будущей Лады 4x4 произвел настоящий фурор на Московском автосалоне и затмил премьеры даже серийных автомобилей.

LADA 4x4
LADA 4x4

LADA > 4x4

Пока это лишь шоу-кар, демонстрирующий, как могла бы выглядеть новая Lada 4x4. Даже технической информации нет, а представители завода уклончиво отвечают на вопросы о том, на какой «тележке» будет базироваться машина.

Однако то, что следующее поколение Лады 4х4 станет кроссовером, — абсолютно однозначно: комфорт сегодня важнее впечатляющих внедорожных способностей. Ждать какую-то конкретику можно не раньше чем через два года. А будет ли новая Лада 4х4 похожей на концепт? Ну ведь та же Lada XRAY прошла путь от концепта до серийной модели.

Lada 4x4 Vision: рассматриваем со всех сторон

Фото: Георгий Садков, АВТОВАЗ

Lada 4x4 Vision: рассматриваем со всех сторон
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Отзывы о LADA 4x4 (17)

LADA 2014 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Не жалко разбить, утопить, сжечь.

Недостатки:

Авто на уровне европейского эконом-сегмента 60–70х годов с отвратительным качеством сборки.

Комментарий:

Получил почти задаром, сам бы не купил. Авто для людей с очень ограниченным кругозором и самоуважением. Или с патологической тягой чинить и страдать.

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