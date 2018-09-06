Lada 4x4 Vision: рассматриваем со всех сторон

Концепт будущей Лады 4x4 произвел настоящий фурор на Московском автосалоне и затмил премьеры даже серийных автомобилей.

Пока это лишь шоу-кар, демонстрирующий, как могла бы выглядеть новая Lada 4x4. Даже технической информации нет, а представители завода уклончиво отвечают на вопросы о том, на какой «тележке» будет базироваться машина.

Однако то, что следующее поколение Лады 4х4 станет кроссовером, — абсолютно однозначно: комфорт сегодня важнее впечатляющих внедорожных способностей. Ждать какую-то конкретику можно не раньше чем через два года. А будет ли новая Лада 4х4 похожей на концепт? Ну ведь та же Lada XRAY прошла путь от концепта до серийной модели.

Со всеми премьерами Московского международного автосалона можно ознакомиться в нашем спецпроекте.

Ну а главной серийной премьерой АВТОВАЗа на выставке стало обновленное семейство Лада Гранта. Продажи уже стартовали.

Фото: Георгий Садков, АВТОВАЗ