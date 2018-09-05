Крупная авария на МКАДе: четыре грузовика и легковушка

В массовой аварии столкнулись пять автомобилей, среди которых два грузовика марки Mercedes-Benz, одна ГАЗель, Foton, а также легковая Skoda.
«На 40-м км МКАД произошло столкновение пяти единиц техники, в том числе трех грузовых автомобилей. В настоящее время для движения закрыты две полосы из пяти. Устанавливаются обстоятельства ДТП», — прокомментировали аварию в столичном управлении ГИБДД.
Оперативно разобраться с количеством пострадавших не получилось из-за сложности аварии. К данному моменту известно, что пострадал один человек, которого зажало обломками автомобиля, пояснили в правоохранительных органах. Спасатели работают над извлечением пострадавшего из искореженного транспортного средства.
Полицейские и спасатели продолжают работать на месте ДТП.
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Фото: Марина Лысцева/ТАСС
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