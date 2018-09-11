Дизайн нового кроссовера Mercedes-Benz GLE засветился в видеоролике

В видеотизере, распространенном компанией Mercedes-Benz, показан кроссовер GLE нового поколения. По заявлению разработчиков, он был полностью переосмыслен.

Тизер нового Mercedes GLE

В коротком видеоролике видна только передняя часть кроссовера четвертого поколения. Можно рассмотреть мигающую оптику, два больших воздухозаборника по бокам бампера, капот и полосу, идущую поперек решетки радиатора, по центру которой расположена фирменная трехлучевая звезда.

Ничего общего у нового Mercedes-Benz GLE с предшественником не будет. Об этом заявили сами разработчики.

И хотя вся информация о кроссовере держится в строгом секрете, шило в мешке не утаишь. Уже ходят слухи, что оснащаться GLE будет рядными 6-цилиндровыми двигателями объемом 3 литра, которые будут работать в паре с 9-ступечатой автоматической коробкой передач.

Презентация нового, четвертого поколения кроссовера Mercedes-Benz GLE состоится на автосалоне в Париже, который пройдет в начале октябре.

В России GLE занимает второе место по популярности среди автомобилей марки, уступая лишь модели GLC. Всего с января по июль россияне приобрели 3 779 кроссоверов GLE. Напомним, его стоимость составляет от 4 млн 690 тыс. рублей.

Собираться Mercedes-Benz GLE будет на заводе марки под Москвой.

Особый режим работы пневмоподвески нового Mercedes-Benz GLE был так же показан на видео.

Фото: Mercedes-Benz