Дизайн нового кроссовера Mercedes-Benz GLE засветился в видеоролике

В видеотизере, распространенном компанией Mercedes-Benz, показан кроссовер GLE нового поколения. По заявлению разработчиков, он был полностью переосмыслен.

Mercedes-Benz GLE-класса
Mercedes-Benz GLE-класса

Mercedes-Benz > GLE-класса

Тизер нового Mercedes GLE
Тизер нового Mercedes GLE

В коротком видеоролике видна только передняя часть кроссовера четвертого поколения. Можно рассмотреть мигающую оптику, два больших воздухозаборника по бокам бампера, капот и полосу, идущую поперек решетки радиатора, по центру которой расположена фирменная трехлучевая звезда.

Ничего общего у нового Mercedes-Benz GLE с предшественником не будет. Об этом заявили сами разработчики.

И хотя вся информация о кроссовере держится в строгом секрете, шило в мешке не утаишь. Уже ходят слухи, что оснащаться GLE будет рядными 6-цилиндровыми двигателями объемом 3 литра, которые будут работать в паре с 9-ступечатой автоматической коробкой передач.

Презентация нового, четвертого поколения кроссовера Mercedes-Benz GLE состоится на автосалоне в Париже, который пройдет в начале октябре.

В России GLE занимает второе место по популярности среди автомобилей марки, уступая лишь модели GLC. Всего с января по июль россияне приобрели 3 779 кроссоверов GLE. Напомним, его стоимость составляет от 4 млн 690 тыс. рублей.

Фото: Mercedes-Benz

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