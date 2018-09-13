Интеллигентное предупреждение за парковку: кирпичом не желаете?

Суровые ребята живут в Челябинске, об этом уже давно рассказали в одном телевизионном проекте. Но насколько суровые, красноречиво демонстрирует данное фото.

В группе «Челябинск Сити» в ВКонтакте поделились фотографией-предупреждением, как борются с хамоватыми автовладельцами в этом городе. Просто и доходчиво, хотя сначала кажется, что это некий ребус — два листочка со словами «газон» и «тротуар», придавленных кирпичом.

Но как пишут в комментариях, в этой местности все всё сразу понимают — в следующий раз кирпич, пролетев сквозь стекло, окажется в салоне. Одного предупреждения бывает вполне достаточно.

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Фото: ВКонтакте «Челябинск Сити»