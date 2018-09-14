Мотоциклист заметил грабителя и устроил за ним погоню

Байкер обратил внимание, как чернокожий мужчина выхватил сумку из белой легковушки и бросился бежать. Обескураженный водитель даже не сразу понял, что произошло.

Видео на Ютюбе разместил сам герой дня, сопроводив его пояснением: «Я был на пути к дому, когда заметил воришку, и решил вмешаться.» Нужно отметить, что произошло это в ЮАР, где уличный бандитизм особенно в «черных» районах совсем не редкое явление, и белые обычно предпочитают как раз не вмешиваться. После просмотра ролика у многих возникло недоумение, почему автовладелец, для которого все так благополучно разрешилось, отреагировал как-то странно — даже не поблагодарив спасителя, схватил сумку, сел в машину и уехал. Но позже этот человек увидел ролик в интернете и объяснился: «Мой друг, я был за рулем в тот злополучный день и хочу поблагодарить вас за вмешательство. Извините, что не поблагодарил вас раньше, но я был в шоке, ведь он вытащил мой ноутбук! Мне здорово повезло: вмятина на машине — это небольшая плата за мою безопасность и защиту. Да хранит Вас Бог!». Пользователи по достоинству оценили поступок неравнодушного байкера, отметив, что это видео «сделало их день», потому что стало еще одним подтверждением того, что на всякую силу найдется другая сила. Ну а один человек сердечно поблагодарил мотоциклиста за то, что тот «засветил» лицо ворюги в соцсетях. Его сын на том же самом месте еще полгода назад стал жертвой этого бандита, укравшего у него мобильный телефон и кошелек. Тот даже написал заявление в правоохранительные органы, но это ничем не закончилось. Теперь полиция уж точно обратит внимание на вора.

Другой мотоциклист решил совершить добрый поступок и подвез спешившего и явно не успевающего на автобус пешехода. Однако во время поездки с того слетела бейсболка да и к такой скорости он явно не был приучен. Так что, неизвестно, доволен ли он остался этой помощью.

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Видео: YouTube