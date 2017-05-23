Девушки и горячие спорткары: Liqui Moly показала новый календарь

Видеорегистратор вместо камеры заднего вида — эксперимент ЗР «За рулем» выяснил, сколько можно сэкономить, если использовать дополнительную камеру для видеорегистратора еще и в качестве парковочного ассистента. Правда, такое решение подойдет не любой машине. 5 новых Айфонов или Гранта: мир сошел с ума!? Цена нового айфона будет шестизначной. Но очередь за ним все равно выстроится. Зачем мы покупаем новые гаджеты и есть ли в них что-то действительно новое? Двойной обгон: что это такое и как за него наказывают Выезд на встречную полосу — один из самых опасных маневров. Поэтому в ПДД он описан подробно, а КоАП строго наказывает за связанные с ним нарушения.