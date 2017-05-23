Девушки и горячие спорткары: Liqui Moly показала новый календарь

Liqui Moly показывает новые фотографии эротического календаря на 2019 год. Кроме традиционно сексуальных девушек, лишь слегка прикрытых одеждой, здесь можно увидеть современных мощных красавцев — спорткары, такие как Lamborghini Aventador, Mercedes AMG GT S или Audi R8 plus. Из общей «картинки» выпадает только DMC DeLorean. Этот экземпляр американского культового автомобиля принадлежал когда-то американскому конферансье Сэмми Дэвису Джуниору.
Фоном для съемок календаря послужили контейнерные терминалы в Мюнхене и Риме, автостоянка в Фрётманнинге, бетонный завод в Оберсендлинге и дилерский центр по продаже американских машин в Мюнхене. Всего в галерее можно найти 13 «горячих» (вместе с обложкой) снимков.
- Каждый год новая победительница конкурса Miss Tuning снимается в фирменном календаре.
- Хотите увидеть 15 самых красивых девушек российского автоспорта — вам сюда!
Фото: Liqui Moly
Читать комментарии (5)