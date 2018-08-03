Знойный Север: анонсирован календарь Miss Tuning 2019

Выбранная в мае королевой тюнинга 24-летняя немка Лаура Фитцек снялась для фирменного календаря Miss Tuning 2019. Его официальная премьера состоится осенью, а пока предлагаем вам посмотреть фоторепортаж с места съемок.

Организаторы конкурса Tuning World Bodensee отправили в этом году королеву тюнинга и фотографа Андреаса Райтера из журнала Playboy для съемок календаря в Швецию. У местных автолюбителей, как известно, большим почетом пользуются американские маслкары, так что в кадре вместе с Лаурой Фитцек будут в основном они. Любопытно, что с 23 по 29 июля, когда проходили съемки, на Скандинавском полуострове стояла небывалая жара, поэтому всем участникам фотосессии пришлось изрядно попотеть. Календарь увидит свет осенью и будет выпущен тиражом 1500 экземпляров. Купить его сможет любой желающий.

Фото: Tuning World Bodensee