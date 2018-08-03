Знойный Север: анонсирован календарь Miss Tuning 2019

Организаторы конкурса Tuning World Bodensee отправили в этом году королеву тюнинга и фотографа Андреаса Райтера из журнала Playboy для съемок календаря в Швецию. У местных автолюбителей, как известно, большим почетом пользуются американские маслкары, так что в кадре вместе с Лаурой Фитцек будут в основном они. Любопытно, что с 23 по 29 июля, когда проходили съемки, на Скандинавском полуострове стояла небывалая жара, поэтому всем участникам фотосессии пришлось изрядно попотеть. Календарь увидит свет осенью и будет выпущен тиражом 1500 экземпляров. Купить его сможет любой желающий.
- На финалисток конкурса Miss Tuning 2018, которых в упорной борьбе обошла Лаура Фитцек, можно посмотреть здесь.
- С календарем Miss Tuning на текущий год можно ознакомиться здесь.
- В начале июля фирма Liqui Moly анонсировала эротический календарь на 2019 год.
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Фото: Tuning World Bodensee
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