Победительница конкурса Miss Tuning 2018 + галерея ее конкуренток

Лаура — профессиональный флорист, но денежки предпочитает зарабатывать на автомобильном производстве. В ближайший год ей, однако, придется сделать в работе перерыв, так как необходимо исполнять обязанности королевы тюнинга — ездить по выставкам и презентациям, давать интервью, участвовать в многочисленных фотосессиях. Главной из них станет съемка календаря Miss Tuning 2019, которой по традиции будет руководить фотограф из журнала Playboy Андреас Райтер. В нашей галерее — фотографии победительницы и наиболее интересные кадры других участниц, сделанные в дни проведения конкурса.
- На всех финалисток конкурса Miss Tuning 2018 можно посмотреть здесь.
- В прошлом году королевой тюнинга стала молодая учительница из Брухзаля Ванесса Шмит.
- С календарем Miss Tuning 2018 можно ознакомиться здесь.
- В 2016 году королевой красоты на Tuning World Bodensee была названа пышнотелая Юлия Оемлер — оцените ее аппетитные формы!
Фото: Tuning World Bodensee
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