Победительница конкурса Miss Tuning 2018 + галерея ее конкуренток

13 мая в Германии в рамках автомобильного фестиваля на Боденском озере была названа новая королева тюнинга. Ею стала 24-летняя сотрудница автозавода Лаура Фитцек из городка Зарлуи.

Лаура — профессиональный флорист, но денежки предпочитает зарабатывать на автомобильном производстве. В ближайший год ей, однако, придется сделать в работе перерыв, так как необходимо исполнять обязанности королевы тюнинга — ездить по выставкам и презентациям, давать интервью, участвовать в многочисленных фотосессиях. Главной из них станет съемка календаря Miss Tuning 2019, которой по традиции будет руководить фотограф из журнала Playboy Андреас Райтер. В нашей галерее — фотографии победительницы и наиболее интересные кадры других участниц, сделанные в дни проведения конкурса.

Победительница конкурса Miss Tuning 2018 + галерея ее конкуренток

Фото: Tuning World Bodensee

Победительница конкурса Miss Tuning 2018 + галерея ее конкуренток
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