В России появился бензин стандарта Евро-6

В нашей стране запущено производство топлива нового качества — бензина Аи-95, соответствующего нормам Евро-6. Вот только пока заправиться им смогут не все.

Новый бензин, соответствующий стандарту «Евро 6», производится в Саратове

Автомобильный бензин, соответствующий требованиям Евро-6, производится пока лишь на одном российском предприятии — Саратовском НПЗ, принадлежащем «Роснефти». Новое топливо, согласно сообщению компании, обладает лучшими на сегодняшний день в стране эксплуатационными и экологическими характеристиками.

На предприятии в Саратове применены новые технологии, разработанные российскими специалистами. Благодаря нововведениям в бензине понижено содержание серы, то есть снижена его коррозионная активность, а также уменьшен процент бензола и ароматических углеводородов, что снизило токсичность продуктов сгорания.

Как отмечают эксперты Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти (ВНИИ НП), использование нового бензина, соответствующего нормам Евро-6, вместо топлива Евро-5, снижает количество отложений на впускных клапанах и в камерах сгорания почти на 13%.

В продажу топливо нового качества поступит в конце сентября этого года. К сожалению, заправиться им смогут пока только жители и гости Краснодарского края.

По данным Министерства энергетики, в 2017 году в России было реализовано 35,2 млн тонн бензина и 33,1 млн тонн дизельного топлива — больше, чем в 2016 году, на 0,9% и 1,8% соответственно.

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