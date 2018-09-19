Страшная авария на трассе «Дон»: столкнулись два автобуса. Есть жертвы

На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области один автобус врезался в другой. В результате аварии погибло несколько человек.

Авария произошла накануне вечером. Один из автобусов был припаркован. Водитель второго, по предварительной информации, не справился с управлением и врезался в него. ДТП произошло на 525-м километре трассы М-4, на платном участке трассы в районе объезда села Новая Усмань.

В результате аварии погибло несколько человек: МЧС говорит о четырех, ГИБДД по Воронежской области — о пяти. Пострадало 14 человек, все они доставлены в ближайшие больницы, детей среди пострадавших нет. Для остальных пассажиров автобусов был развернут пункт временного размещения. К ликвидации аварии привлечено 79 человек и 26 единиц техники.

Следственный комитет по Новоусманскому району возбудил уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).

Страшная авария на трассе «Дон»: столкнулись два автобуса. Есть жертвы

Фото, видео: МЧС, depositphotos

Страшная авария на трассе «Дон»: столкнулись два автобуса. Есть жертвы
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