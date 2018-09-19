Начальник отдела ГИБДД брал взятки «безналом». Пойдет под суд

Теперь уже бывший сотрудник ГИБДД принял от нарушителя ПДД взятку по безналичному расчету — переводом на банковскую карточку. По его делу сегодня было вынесено обвинительное заключение.

Сотрудник ГИБДД не побоялся брать взятки переводом с карты на карту

Началось все с ДТП в феврале этого года в Новосибирском районе, когда на дороге столкнулись две иномарки — Toyota и Mercedes-Benz. Виновником аварии стал водитель Тойоты, который, кроме всего прочего, скрылся с места происшествия. Спустя какое-то время его нашли и предъявили обвинения.

На помощь нарушителю и беглецу пришел 31-летний начальник отделения по розыску полка местного ДПС, который через посредников предложил ему решить вопрос всего за 25 000 рублей.

«По версии следствия с марта по апрель 2018 года обвиняемый через посредника требовал с водителя Toyota 25 000 рублей за способствование вынесению постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении», — сообщила помощник прокурора Дзержинского района Новосибирска Евгения Дампилова.

Через некоторое время на банковскую карту гаишника поступила первая часть оговоренной суммы — 20 000 рублей. Задержание же взяточника произошло немного позже, во время передачи оставшихся 5000 рублей наличными.

«14 июня водитель на проспекте Дзержинского в Новосибирске передал сотруднику ГИБДД оставшуюся часть суммы. Коррупционера задержали с поличным сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России», — рассказала Евгения Дампилова.

Заместителем прокурора Дзержинского района Новосибирска было утверждено обвинительное заключение. Теперь уже бывшему сотруднику ГИБДД грозит до восьми лет лишения свободы.

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Фото: ТАСС