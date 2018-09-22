Вице-президент дилерского центра Порше в США исчез, прихватив 2,5 млн клиентских долларов

Топ-менеджер был на хорошем счету, работал в компании уже 10 лет, и никто не ожидал от него подобного поступка.

Ширааз Сукралли был вице-президентом по маркетингу одного из крупнейших дилерских центров Champion Porsche, расположенного в штате Флорида (США). Мошенник разработал хитрую схему — он открыл подставную фирму с похожим названием (Champion Autosport) и от ее имени собирал с клиентов деньги. Дело в том, что очередь на эксклюзивные модели может длиться не один год. Когда Сукралли сообщал клиентам, что предоплату они должны перечислять на счет фирмы Champion Autosport, они не удивлялись. В дилерском центре понятия не имели, что Сукралли несколько лет занимался мошенничеством, он был на хорошем счету и лично сопровождал сделки на особо дорогие модели 911 GT3 и GT3 RS, пишет rennlist.com.

Сейчас банковский счет подставной фирмы опустошен, а сам топ-менеджер скрылся в неизвестном направлении. Известно, что Сукралли прислал электронное письмо в офис компании Champion Porsche, где во всем покаялся.

Обманутые клиенты уже завалили жалобами североамериканское подразделение производителя. Пока неясно, кто будет возвращать деньги клиентам, но Porsche и его дилер Champion постараются решить этот вопрос, чтобы не понести репутационные потери.

Sookralli начал работать в дилерском центре около десяти лет назад. По большому счету у него была прекрасная репутация: он считался «отличным парнем», который «всегда заботился о клиентах». Также известно, что у него 10 детей.

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Фото: rennlist.com