В России подсчитано количество автомобилей с правым рулем

Праворульные автомобили остаются безальтернативными во многих восточных регионах нашей страны. Есть они и на европейской части России. Аналитики посчитали их точное количество.

8,1% автопарка России — это автомобили с правым расположением руля.

Невысокая стоимость автомобилей с правым рулем, которые ввозятся в нашу страну, преимущественно, из Японии, обуславливает их популярность на вторичном рынке. Немалую роль играет доступность запасных частей и расходников к ним. В результате, население близких к Японии регионов РФ предпочитает машины с правым расположением руля, причем спросом там пользуются не только праворульные легковые автомобили, но и грузовики, а также автобусы.

Точное количество автомобилей с правым рулем в России подсчитали аналитики агентства «Автостат». Согласно полученным данным, по состоянию на 1 июля 2018 года в России стояло на учете 4,15 млн праворульных транспортных средств, что составляет 8,1% всех зарегистрированных в нашей стране автомобилей.

Большинство транспортных средств с правым рулем — это легковые машины, которых насчитывается 3,5 млн штук, что также составляет 8,1% от общего количества легковых автомобилей, зарегистрированных в стране. Праворульных легких коммерческих автомобилей в России насчитывается 530 700 штук. Это 13% парка LCV России. Доля автомобилей с правым расположением руля в грузовом автопарке составляет 3,3%, или 121 800 машин. Из-за строгих правил пассажирских перевозок, праворульных автобусов у нас не так много — всего 2 800 штук, что составляет лишь 0,7% от общего количества зарегистрированных автобусов.

Где в России больше всего праворульных автомобилей? Читайте ответ в одном из исследований.

Среди автомобилей с правым расположением руля есть немало весьма интересных моделей, достойных внимания не только из-за невысокой стоимости.

Фото: Toyota