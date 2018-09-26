Пошел на рекорд: средний размер автокредита приблизился к 800 тыс. рублей

В августе 2018 года средний размер автокредита увеличился на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (675,5 тыс. руб.). Такого размера он достиг впервые за всю историю наблюдений Национального бюро кредитных историй.

В августе самый большой средний размер автокредита в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был отмечен в Москве (1 103,0 тыс. руб.), Московской области (954,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (928,0 тыс. руб.), Иркутской области (921,6 тыс. руб.) и Краснодарском крае (904,2 тыс. руб.).

Самый скромный средний размер автокредита зафиксирован в республиках Татарстан (641,2 тыс. руб.) и Башкортостан (643,1 тыс. руб.), Оренбургской области (647,9 тыс. руб.), Чувашской республике (652,2 тыс. руб.) и Пермском крае (657,0 тыс. руб.).

По динамике роста среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования лидируют Ставропольский край (+25,6%), Нижегородская (+24,4%), Белгородская (+24,2%), Ульяновская (+23,4%) и Владимирская (+23,0%) области.

В Москве и Санкт-Петербурге средний размер автокредита в августе 2018 года вырос на 16,1% и 16,0% соответственно.

Аналитики НБКИ отмечают, что росту среднего кредита способствовало удорожание импортных автомобилей. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных импортных автомобилей. Кроме того, сейчас многие пытаются реализовать отложенный спрос перед возможным ростом цен на автомобили.

Динамика среднего размера автокредита в августе 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года:

Регионы

август 2017, ед. август 2018, ед. Изменение, в % 1 Москва 950 047 1 103 015 16,1% 2 Московская область 810 098 954 926 17,9% 3 Санкт-Петербург 800 088 927 960 16,0% 4 Иркутская область 819 985 921 649 12,4% 5 Краснодарский край 748 050 904 249 20,9% 6 Ханты-Мансийский АО — Югра 770 578 865 750 12,4% 7 Новосибирская область 731 844 836 951 14,4% 8 Ставропольский край 653 564 820 637 25,6% 9 Ленинградская область 720 087 819 997 13,9% 10 Красноярский край 727 863 814 804 11,9% 11 Калужская область 687 590 806 569 17,3% 12 Тверская область 687 396 782 622 13,9% 13 Тульская область 679 510 768 660 13,1% 14 Омская область 621 959 762 595 22,6% 15 Ростовская область 665 101 759 779 14,2% 16 Владимирская область 617 457 759 677 23,0% 17 Архангельская область 654 337 745 064 13,9% 18 Кемеровская область 623 519 744 978 19,5% 19 Белгородская область 594 829 738 570 24,2% 20 Вологодская область 612 784 736 602 20,2% 21 Ульяновская область 597 057 736 581 23,4% 22 Свердловская область 646 405 735 195 13,7% 23 Рязанская область 598 350 728 702 21,8% 24 Нижегородская область 578 430 719 444 24,4% 25 Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) 618 709 710 095 14,8% 26 Волгоградская область 608 359 700 949 15,2% 27 Челябинская область 608 118 697 955 14,8% 28 Липецкая область 623 228 697 672 11,9% 29 Самарская область 562 824 686 408 22,0% 30 Саратовская область 601 200 680 297 13,2% 31 Ярославская область 585 386 678 992 16,0% 32 Воронежская область 570 448 673 718 18,1% 33 Пензенская область 571 169 666 890 16,8% 34 Кировская область 591 325 666 595 12,7% 35 Удмуртская Республика 537 773 658 822 22,5% 36 Пермский край 565 284 656 993 16,2% 37 Чувашская Республика 558 566 652 196 16,8% 38 Оренбургская область 592 176 647 939 9,4% 39 Республика Башкортостан 570 280 643 079 12,8% 40 Республика Татарстан 569 924 641 163 12,5%

Более половины машин в первом квартале 2018 года было куплено в кредит. Причем доля кредитных машин будет расти и в дальнейшем.

Банкам не нравится, когда покупатели досрочно и слишком быстро выплачивают кредиты.



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