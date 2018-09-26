Пошел на рекорд: средний размер автокредита приблизился к 800 тыс. рублей

В августе 2018 года средний размер автокредита увеличился на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (675,5 тыс. руб.). Такого размера он достиг впервые за всю историю наблюдений Национального бюро кредитных историй.

В августе самый большой средний размер автокредита в регионах РФ (среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования) был отмечен в Москве (1 103,0 тыс. руб.), Московской области (954,9 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (928,0 тыс. руб.), Иркутской области (921,6 тыс. руб.) и Краснодарском крае (904,2 тыс. руб.).

Самый скромный средний размер автокредита зафиксирован в республиках Татарстан (641,2 тыс. руб.) и Башкортостан (643,1 тыс. руб.), Оренбургской области (647,9 тыс. руб.), Чувашской республике (652,2 тыс. руб.) и Пермском крае (657,0 тыс. руб.).

По динамике роста среди 40 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования лидируют Ставропольский край (+25,6%), Нижегородская (+24,4%), Белгородская (+24,2%), Ульяновская (+23,4%) и Владимирская (+23,0%) области.

В Москве и Санкт-Петербурге средний размер автокредита в августе 2018 года вырос на 16,1% и 16,0% соответственно.

Аналитики НБКИ отмечают, что росту среднего кредита способствовало удорожание импортных автомобилей. Кроме того, на увеличение среднего размера автокредита влияет значительное улучшение процедуры управления кредитными рисками со стороны банков. Они стараются кредитовать прежде всего тех граждан, чья кредитная история не вызывает у них вопросов и чьи доходы находятся на стабильном уровне. Эти граждане в последнее время все чаще прибегают к кредитам на покупку более дорогих и качественных импортных автомобилей. Кроме того, сейчас многие пытаются реализовать отложенный спрос перед возможным ростом цен на автомобили.

Динамика среднего размера автокредита в августе 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года:

Регионы

август 2017, ед.

август 2018, ед.

Изменение,

в %

1

Москва

950 047

1 103 015

16,1%

2

Московская область

810 098

954 926

17,9%

3

Санкт-Петербург

800 088

927 960

16,0%

4

Иркутская область

819 985

921 649

12,4%

5

Краснодарский край

748 050

904 249

20,9%

6

Ханты-Мансийский АО — Югра

770 578

865 750

12,4%

7

Новосибирская область

731 844

836 951

14,4%

8

Ставропольский край

653 564

820 637

25,6%

9

Ленинградская область

720 087

819 997

13,9%

10

Красноярский край

727 863

814 804

11,9%

11

Калужская область

687 590

806 569

17,3%

12

Тверская область

687 396

782 622

13,9%

13

Тульская область

679 510

768 660

13,1%

14

Омская область

621 959

762 595

22,6%

15

Ростовская область

665 101

759 779

14,2%

16

Владимирская область

617 457

759 677

23,0%

17

Архангельская область

654 337

745 064

13,9%

18

Кемеровская область

623 519

744 978

19,5%

19

Белгородская область

594 829

738 570

24,2%

20

Вологодская область

612 784

736 602

20,2%

21

Ульяновская область

597 057

736 581

23,4%

22

Свердловская область

646 405

735 195

13,7%

23

Рязанская область

598 350

728 702

21,8%

24

Нижегородская область

578 430

719 444

24,4%

25

Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО)

618 709

710 095

14,8%

26

Волгоградская область

608 359

700 949

15,2%

27

Челябинская область

608 118

697 955

14,8%

28

Липецкая область

623 228

697 672

11,9%

29

Самарская область

562 824

686 408

22,0%

30

Саратовская область

601 200

680 297

13,2%

31

Ярославская область

585 386

678 992

16,0%

32

Воронежская область

570 448

673 718

18,1%

33

Пензенская область

571 169

666 890

16,8%

34

Кировская область

591 325

666 595

12,7%

35

Удмуртская Республика

537 773

658 822

22,5%

36

Пермский край

565 284

656 993

16,2%

37

Чувашская Республика

558 566

652 196

16,8%

38

Оренбургская область

592 176

647 939

9,4%

39

Республика Башкортостан

570 280

643 079

12,8%

40

Республика Татарстан

569 924

641 163

12,5%

  • Более половины машин в первом квартале 2018 года было куплено в кредит. Причем доля кредитных машин будет расти и в дальнейшем.
  • Банкам не нравится, когда покупатели досрочно и слишком быстро выплачивают кредиты.

Фото: Depositphotos

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