Владелица бракованного УАЗа Патриот приобрела его за 1 млн, а отсудила 2 млн рублей

Автомобиль стал сыпаться буквально после покупки. Владелице пришлось обращаться в суд.

Женщина приобрела автомобиль за 1 022 000 рублей в салоне официального дилера. Но радовалась недолго: поломки стали сыпаться одна за другой. Владелица внедорожника обращалась к дилеру, на сервисе машину ремонтировали, но она ломалась снова и снова. Устав от бесконечных ремонтов, дама написала заявление о расторжении договора купли-продажи автомобиля, но продавец никак не отреагировал.

Тогда автовладелица обратилась в Оренбургский районный суд с иском к ООО «УАЗ» о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.

Суд установил, что женщина приобрела автомобиль по договору купли-продажи, после чего неоднократно обращалась к продавцу за гарантийным ремонтом. Суд согласился с тем, что выявленные недостатки являются существенными, так как проявлялись неоднократно, что делало автомобиль не соответствующим договору.

Договор между сторонами был расторгнут, и в пользу истицы суд взыскал стоимость машины, неустойку, убытки, компенсацию морального вреда и штраф, что в сумме составило более двух миллионов рублей. Оренбургский областной суд, куда была подана апелляция, это решение оставил без изменений.

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Коллаж: «За рулем»