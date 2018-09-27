Владелица бракованного УАЗа Патриот приобрела его за 1 млн, а отсудила 2 млн рублей

Автомобиль стал сыпаться буквально после покупки. Владелице пришлось обращаться в суд.

УАЗ Patriot
УАЗ Patriot

УАЗ > Patriot

Женщина приобрела автомобиль за 1 022 000 рублей в салоне официального дилера. Но радовалась недолго: поломки стали сыпаться одна за другой. Владелица внедорожника обращалась к дилеру, на сервисе машину ремонтировали, но она ломалась снова и снова. Устав от бесконечных ремонтов, дама написала заявление о расторжении договора купли-продажи автомобиля, но продавец никак не отреагировал.

Тогда автовладелица обратилась в Оренбургский районный суд с иском к ООО «УАЗ» о расторжении договора, взыскании денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда.

Суд установил, что женщина приобрела автомобиль по договору купли-продажи, после чего неоднократно обращалась к продавцу за гарантийным ремонтом. Суд согласился с тем, что выявленные недостатки являются существенными, так как проявлялись неоднократно, что делало автомобиль не соответствующим договору.

Договор между сторонами был расторгнут, и в пользу истицы суд взыскал стоимость машины, неустойку, убытки, компенсацию морального вреда и штраф, что в сумме составило более двух миллионов рублей. Оренбургский областной суд, куда была подана апелляция, это решение оставил без изменений.

С другими судебными решениями можно ознакомиться по ссылке.

Коллаж: «За рулем»

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Отзывы о УАЗ Patriot (19)

УАЗ 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

мультимедиа

Недостатки:

неоправданно высокая цена , нет уверенности в поездке, слабые рессоры

Комментарий:

Старый добрый топорный уаз в новой упаковке, а по ходовой ничего нового не появилось, все те же проблемы — вибрация от двигателя по всему кузову, тугая коробка, козлит, дорогу держать ровно не может, приходиться подруливать как дальнобойщик.

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