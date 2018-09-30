Канадцы создали машину на случай апокалипсиса

Купить этот автомобиль может любой желающий. Компания Roshel Defence Solutions заявила, что уже принимает заявки на свой новый броневик.

Броневик апокалипсиса Roshel Senator APC

На теме апокалипсиса деньги делают не только производители видеоигр, киностудии и книжные издательства. Теперь новую для себя нишу осваивают и автомобильные компании. Так, канадская Roshel Defence Solutions представила свой броневик апокалипсиса Senator APC. В свободное от фантазий время инженеры этой компании создают бронеавтомобили для полиции.

Броневик апокалипсиса Roshel Senator APC

Roshel Senator APC рассчитан на 12 пассажиров, которые без особого комфорта, но в полной безопасности размещаются в цельносварной бронекапсуле. Этот бункер, а иначе конструкцию не назовешь, так как уровень ее бронирования соответствует стандарту В7, установлен на шасси мощного пикапа Ford Super Duty. Его днище, также бронированное, способно защитить капсулу от подрывов гранатами и противопехотными минами.

Салон броневика апокалипсиса Roshel Senator APC

Чтобы пассажирам не навредила даже взрывная волна от разорвавшегося рядом с автомобилем снаряда, салон машины оснащен специальными амортизирующими креслами. Кроме того, капсула имеет автономную систему вентиляции и пожаротушения. Для безопасного обзора автомобиль Roshel Senator APC оборудован системой камер кругового обзора с функцией ночного видения, а также смотровой бронированной башней на крыше. Вооружения в автомобиле нет.

Передняя часть салона броневика апокалипсиса Roshel Senator APC

Чтобы тяжесть бронированного автомобиля не сказалась на его мобильности, Roshel Senator APC оснащен 330-сильным выносливым турбодизельным двигателем объемом 6,7 л, вся мощь которого передается на четыре колеса броневика через 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.

Шансов застрять совсем у броневика апокалипсиса Roshel Senator APC нет

Увидеть броневик апокалипсиса Roshel Senator APC можно будет на специализированной выставке в Вашингтоне, которая пройдет в октябре.

Броневики обладают удивительным набором качеств. Вот тест-драйв одного из них.

Тигр против Хаммера — два военных бронеавтомобиля, спорящие о слишком многом.

Фото: Roshel Defence Solutions