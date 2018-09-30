Канадцы создали машину на случай апокалипсиса

На теме апокалипсиса деньги делают не только производители видеоигр, киностудии и книжные издательства. Теперь новую для себя нишу осваивают и автомобильные компании. Так, канадская Roshel Defence Solutions представила свой броневик апокалипсиса Senator APC. В свободное от фантазий время инженеры этой компании создают бронеавтомобили для полиции.
Roshel Senator APC рассчитан на 12 пассажиров, которые без особого комфорта, но в полной безопасности размещаются в цельносварной бронекапсуле. Этот бункер, а иначе конструкцию не назовешь, так как уровень ее бронирования соответствует стандарту В7, установлен на шасси мощного пикапа Ford Super Duty. Его днище, также бронированное, способно защитить капсулу от подрывов гранатами и противопехотными минами.
Чтобы пассажирам не навредила даже взрывная волна от разорвавшегося рядом с автомобилем снаряда, салон машины оснащен специальными амортизирующими креслами. Кроме того, капсула имеет автономную систему вентиляции и пожаротушения. Для безопасного обзора автомобиль Roshel Senator APC оборудован системой камер кругового обзора с функцией ночного видения, а также смотровой бронированной башней на крыше. Вооружения в автомобиле нет.
Чтобы тяжесть бронированного автомобиля не сказалась на его мобильности, Roshel Senator APC оснащен 330-сильным выносливым турбодизельным двигателем объемом 6,7 л, вся мощь которого передается на четыре колеса броневика через 6-ступенчатую автоматическую коробку передач.
Увидеть броневик апокалипсиса Roshel Senator APC можно будет на специализированной выставке в Вашингтоне, которая пройдет в октябре.
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Фото: Roshel Defence Solutions
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