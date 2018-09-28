Kia представила спецверсии Rio и Soul для России

Автомобили Kia ограниченной спецсерии RED Line отличаются внешним видом и особым пакетом опций. Модернизации подверглись Kia Rio, Rio X-line и Soul.

Kia Soul RED Line

Сегодня начались продажи автомобилей Kia ограниченной серии RED Line, которые отличаются от обычных моделей некоторыми элементами отделки и набором опций. В этом году ограниченная спецсерия выпущена на базе автомобилей Rio, Rio X-Line и Soul.

Kia Soul RED Line

Отличительной чертой всех этих автомобилей являются эмблемы «RED Line». В салоне эмблема нанесена на коврики, а также на сумки с дорожными наборами, лежащие в багажниках.

Kia Soul RED Line

Спецсерии Kia Rio, Rio X-Line базируются на моделях в комплектации Luxe. Они оснащены мультимеда с 7-дюймовым дисплеем, камерой заднего вида, Bluetooth и поддерживают приложения Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, на машины установлены датчики дождя и светодиодные задние фонари. Kia Rio RED Line с механикой стоит 854 900 рублей, а с автоматом — 894 900 рублей. Версия RED Line кросс-хэтча Kia Rio X-Line продается по цене 894 900 рублей за автомобиль с механической коробкой и 934 900 рублей за машину с автоматом.

Kia Soul RED Line

В основу Kia Soul RED Line легли автомобили в комплектациях Comfort и Luxe, оснащенные двигателями объемом 1,6 и 2 литра соответственно. В комплектации Comfort версия RED Line дополнительно оснащена круиз-контролем, системой бесключевого доступа в салон и запуска двигателя с кнопки Smart Key, а также задними парктрониками. Из внешних отличий, помимо эмблемы, — 17-дюймовые диски, рейлинги, фары проекционного типа и светодиодные ходовые огни, а также задние светодиодные фонари. Стоимость такого кроссовера Soul составляет 1 124 900 рублей.

Kia Soul RED Line

Двухлитровый Soul RED Line в комплектации Luxe, кроме перечисленного, имеет мультимедиа с 5-дюймовым экраном. Кузов автомобиля окрашен в два цвета, имеет особый обвес и стоит на 18-дюймовых колесах с дисками RED Line. Салон автомобиля украшен матовым хромом или черным глянцем, а козырек приборной панели и двери изнутри обшиты искусственной кожей. На некоторых элементах интерьера появилась прострочка красными нитями. За такой Kia Soul RED Line производитель предлагает заплатить 1 241 900 рублей.

Если выбор пал на новый Kia Ceed, то вот информация к размышлению.

Фото: Kia