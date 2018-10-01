Четверть водителей готовы отказаться от автомобилей: денег на бензин все меньше

В ходе очередного исследования общественного мнения выяснилось, что заметно выросла доля водителей, которые готовы отказаться от личного автотранспорта в силу различных причин.

Если год назад готовых отказаться от личного авто было всего 5% из числа опрошенных ВЦИОМ, то сегодня их доля возросла до четверти (25%). Среди тех, кто ежедневно пользуется личным автомобилем, доля ниже — 19%, а среди тех, кто садится за руль несколько раз в неделю, гораздо выше (42%).

Основной причиной отказа от личного автомобиля опрошенные называют высокие цены на бензин (48%). Причем среди тех, кто водит свою машину раз в месяц, эта доля достигает 69%, а среди тех, кто постоянно пользуется личным транспортом, чуть ниже (46%). На втором месте среди критериев отказа от личного автомобиля: дороговизна обслуживания, страховки и налоги. Следом идут пробки, а также забота о семейном бюджете.

Назвали водители и причины, по которым не могут отказаться от личного автотранспорта. Чаще всего (20%) автомобиль им нужен по работе. Еще 15% даже не рассматривают отказ от автомобиля в связи с удаленностью работы. Для 12% важным критерием являются удобство, комфорт и экономия времени, которые дает личный автомобиль. Почти 11% опрошенных вынуждены иметь личный автомобиль из-за частых поездок с детьми (детский сад, школа, секции).

В ВЦИОМ отмечают, что в России заметно выросла доля тех, у кого в семье есть машина. Три года назад личный автомобиль был у 48% опрошенных, а в этом году — у 67%, причем у каждого второго имеется один автомобиль, а у 17% — два и более. Второй вариант чаще встречается в крупных городах, а вот жители сел довольствуются одной машиной.

Самое важное в автомобиле — его цена, так ответили 41% опрошенных. Второй по важности аргумент для покупки машины — расход топлива, на третьем месте — вместительность и комфорт. Также назывались удобство для перевозки детей, надежность, высокая проходимость, безопасность, страна производства, качество сборки и низкий транспортный налог.

Опрос был проведен среди 1600 россиян старше 18 лет.

Еще в прошлом году власти Москвы отчитались о том, что среди жителей города заметно упал интерес к личному автотранспорту: водительские права получает все меньше людей.

Молодежи личный автомобиль вообще не интересен, куда важнее им новые кроссовки или последняя модель iPhone.

Фото: PA Images/ТАСС

Инфографика: ВЦИОМ