Малыш заперся в машине с ключами. На помощь пришли спасатели

Все началось с безобидного мытья машины!

Этот случай произошел в селе Бареш Шарыповского района Красноярского края. Мама малыша мыла автомобиль Honda Stream, а внутри играл ее маленький сын, которому исполнился 1 год 8 месяцев. Он случайно нажал кнопку и заблокировал двери изнутри, ключи при этом остались в замке зажигания. Женщине ничего не оставалось, как вызвать спасателей. Всего 10 минут понадобилось специалистам, чтобы открыть дверь.

«Немного отжали дверь, просунули проволоку и открыли защелку», — рассказали изданию НГС.Новости в поисково-спасательном отряде.
Фото: Depositphotos

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