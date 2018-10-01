Малыш заперся в машине с ключами. На помощь пришли спасатели

Этот случай произошел в селе Бареш Шарыповского района Красноярского края. Мама малыша мыла автомобиль Honda Stream, а внутри играл ее маленький сын, которому исполнился 1 год 8 месяцев. Он случайно нажал кнопку и заблокировал двери изнутри, ключи при этом остались в замке зажигания. Женщине ничего не оставалось, как вызвать спасателей. Всего 10 минут понадобилось специалистам, чтобы открыть дверь.
«Немного отжали дверь, просунули проволоку и открыли защелку», — рассказали изданию НГС.Новости в поисково-спасательном отряде.
- С любознательными малышами такое случается нередко. «За рулем» даже вспомнил несколько вариантов, как вызволить ребенка как можно скорее.
- Эта мама решила покормить ребенка прямо за рулем автомобиля. Но теперь же принято все вокруг фотографировать! Так что, женщине пришлось отвечать за нарушение правил перевозки детей.
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