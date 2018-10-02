Ребенок проглотил булавку. В больницу пришлось ехать с полицейскими мигалками!

Эта история завершилась хеппи-эндом, но до трагедии было рукой подать!

Запись происшествия велась с видеорегистратора, расположенного в машине родителей. Шестимесячный Якуб каким-то образом проглотил булавку, которая раскрылась и застряла у малыша в горле. Ребенок начал беспокоиться и плакать, и встревоженные родители побежали с ним в местную поликлинику. Там сделали рентген и на снимке обнаружили злополучную булавку. Врач посоветовал не терять времени и ехать в областной центр, где есть хорошие специалисты, поскольку случай оказался довольно сложным.

Поскольку каждая секунда была на счету, родители не стали вызывать скорую и отправились в больницу, расположенную в 40 км от их деревни, на своем автомобиле. Пока они ехали по сельской местности, машин было немного, но они уже понимали, что как только приблизятся к Оструву-Велькопольскому, неминуемо столкнутся с пробками. До города оставалось 20 км, когда они заметили припаркованную полицейскую машину. Они остановились, и отец ребенка, описав ситуацию, спросил полицейских, не помогут ли те побыстрее добраться до больницы.

Стражи порядка сказали мужчине двигаться потихоньку, и через некоторое время полицейский автомобиль с мигалкой обогнал машину несчастных родителей и, как ледокол, стал расчищать дорогу. На видео заметно, что едут они довольно быстро и через полчаса успевают добраться до городской больницы. Однако там операцию делать не рискнули. Ребенка специализированным санитарным транспортом доставили в клинический центр во Вроцлаве, и только там врачи извлекли из горла ребенка опасный предмет. Маленький Куба уже вне опасности, через два дня его выписали из больницы. Этим делом уже заинтересовались местные органы власти. Возможно, если бы мальчика сразу отправили на машине скорой помощи, удалось бы избежать всей этой стрессовой ситуации. Органам правопорядка предстоит выяснить, насколько правильным было решение врача и родителей использовать для доставки ребенка в стационар частный транспорт.

Подросших малышей ни на минуту нельзя оставлять без внимания: в этой истории, пока мама мыла автомобиль, заигравшийся ребенок случайно заперся изнутри вместе с ключами. Только в этом случае на помощь пришли не доктора, а спасатели.



Видео: YouTube, фото: tvn24.pl