Нетрезвый священник сначала украл сумку, а потом угнал автомобиль

По материалам Свердловского суда Перми, священник Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря Пермской епархии РПЦ, будучи подшофе, сначала украл сумку в торгово-развлекательном комплексе «Семья», а потом угнал автомобиль. Вот уж воистину бес попутал!
Найти его по горячим следам удалось довольно быстро, священнику предъявили обвинения по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Отделался он достаточно легко: его оштрафовали на 30 тысяч рублей за кражу и 15 тысяч рублей за угон.
- А в Польше был замечен ксендз, который окроплял паству святой водой с заднего сиденья нового кабриолета BMW. И его это ничуть не смущало!
- А бывает, что за пьяную езду да еще без прав священникам удается отделаться скромным штрафом.
Фото: Depositphotos
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