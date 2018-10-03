Нетрезвый священник сначала украл сумку, а потом угнал автомобиль

24 главные новинки Парижского автосалона 2018 Предлагаем фотоподборку только что отгремевших на Парижском автосалоне премьер. Парижский автосалон 2018 — все премьеры. На букву V теперь не VW… На старейший уважаемый автосалон в Париже не приехали Фольксваген и еще несколько компаний. Но мой обзор — как обычно, я стараюсь представить все новинки в одном материале — даже получил новую интригу. Как быть алиментщику, ограниченному в правах? Комментарий ГИБДД Читателя журнала «За рулем» из-за долгов по алиментам лишили права управлять автомобилем, хотя водительское удостоверение при этом не забрали. Что ему грозит, если он все-таки сядет за руль, разъясняет глава ГИБДД Михаил Черников.