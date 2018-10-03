Нетрезвый священник сначала украл сумку, а потом угнал автомобиль

Этот случай произошел в Перми. До какой же степени опьянения нужно было дойти батюшке, чтобы совершить такие странные для служителя культа поступки!



По материалам Свердловского суда Перми, священник Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря Пермской епархии РПЦ, будучи подшофе, сначала украл сумку в торгово-развлекательном комплексе «Семья», а потом угнал автомобиль. Вот уж воистину бес попутал!

Найти его по горячим следам удалось довольно быстро, священнику предъявили обвинения по статьям «Кража» и «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Отделался он достаточно легко: его оштрафовали на 30 тысяч рублей за кражу и 15 тысяч рублей за угон.

Фото: Depositphotos

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