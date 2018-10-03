Очередной сбой Моспаркинга сделал парковку бесплатной

Сегодня Моспаркинг опубликовал сообщение, в котором, ссылаясь на профилактику, сообщил об отключении сервиса оплаты парковки.

Сколько Москва будет оставаться бесплатной парковкой — неизвестно

Москвичи и гости столицы сегодня не могли оплатить парковку в Москве, а также пополнить свои парковочные счета. В пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) успокоили: идут профилактические работы.

«На данный момент в связи с проведением профилактических работ временно ограничена возможность оплатить парковку и пополнить парковочный счет», — говорится в сообщении Моспаркинга на официальной страничке учреждения в Твиттере.

Также пресс-служба АМПП заявила, что на время профилактических работ штрафы за неоплаченную парковку выписываться не будут.

«На время работ штрафы за неоплату парковки не выписываются. О завершении профилактики будет сообщено дополнительно», — этими словами завершается сообщение Моспаркинга в Твиттере.

Вероятно, в системе произошел очередной сбой, который решили прикрыть профилактикой. На эту мысль наталкивает последнее предложение в сообщении: специалисты не знали, когда профилактические работы могут быть закончены.

О том, что работа сервисов восстановлена и оплата парковки, а также пополнение счетов снова возможны, Моспаркинг сообщил около половины пятого, но в сообщении указывалось, что сервисы доступны с половины четвертого.

«Сегодня с 14:30 проводились профилактические работы, поэтому возможность оплатить парковку и пополнить парковочный счет была временно ограничена. С 15:30 все сервисы оплаты парковки и пополнения парковочного счета доступны», — отчиталась пресс-служба АМПП.

Последний крупный сбой системы Моспаркинга произошел 11 июля этого года.

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Фото: АГН «Москва»