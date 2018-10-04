Дмитрий Харатьян снялся в ролике «Научи ребенка ПДД»

Народный артист присоединился к Всероссийской акции.

В Московской области народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян поддержал Всероссийскую акцию «Научи ребенка ПДД». Он поучаствовал в фотосессии с хэштегом для социальной сети, а также снялся в минутном видеоролике, в котором на своем примере показывает юному пешеходу, какие правила следует соблюдать при переходе улицы.

В конце ролика артист обратился к родителям с призывом соблюдать правила дорожного движения и быть примером для своих детей.

Ролик предназначен для родителей, ведь именно их поведение в первую очередь копируют дети.

Фото, видео: ГИБДД

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