Дмитрий Харатьян снялся в ролике «Научи ребенка ПДД»

В Московской области народный артист Российской Федерации Дмитрий Харатьян поддержал Всероссийскую акцию «Научи ребенка ПДД». Он поучаствовал в фотосессии с хэштегом для социальной сети, а также снялся в минутном видеоролике, в котором на своем примере показывает юному пешеходу, какие правила следует соблюдать при переходе улицы.
В конце ролика артист обратился к родителям с призывом соблюдать правила дорожного движения и быть примером для своих детей.
Ролик предназначен для родителей, ведь именно их поведение в первую очередь копируют дети.
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Фото, видео: ГИБДД
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