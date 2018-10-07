Полет нормальный! У водителя Мазды нога застряла между педалями тормоза и газа

И, между прочим, мы не издеваемся: все закончилось благополучно, хотя автомобиль совершал невиданные кульбиты и приземлился на свою крышу.

Это видео снято в Атланте, штат Джорджия (США). Водитель каким-то образом одновременно зацепился за педали газа и тормоза и потерял контроль над машиной. Mazda2 начинает движение со стоянки, резко ускоряется, прорывается через ворота и приземляется на площадке перед автомойкой, которая одновременно служит крышей офиса мануального терапевта.

Все это происходит буквально за 15 секунд, так что никто даже не успел испугаться. Позже выяснилось, что водитель автомобиля, 63-летний Стэнли Кларк, получил лишь незначительные травмы, он был пристегнут и его спасла крыша автомобиля, принявшая на себя удар.

Доктор Альта Чаппилер как раз находилась в своем кабинете, когда услышала потрясший стены удар. Она считает произошедшее чудом: автомобиль не провалился от удара, ни она, ни ее пациент не пострадали, легким испугом отделался и сам виновник происшествия.

Эксперты говорят, что будь водитель посообразительнее, мог бы за это время перевести рычаг переключения передач в «нейтраль» или применить ручной тормоз. Но со стороны рассуждать легко, понятно, что немолодой мужчина находился в шоковом состоянии и просто растерялся.

В этом видео особенно интересно наблюдать за реакцией мойщика, на глазах которого развертывается вся картина. Несколько секунд он не понимает, что произошло, почему вдруг с неба падает автомобиль, и продолжает спокойно домывать машину.

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Видео: YouTybe