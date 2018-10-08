Два кроссовера Peugеot получили новую спецверсию в России

3008-й и 5008-й теперь доступны в специальном исполнении Crossway. Но чудес ждать не приходится.

Сегодня в России стартовали продажи кроссоверов Peugeot 3008 и 5008 в версии Crossway. Внешне автомобили в кроссовом исполнении можно отличить по логотипу Crossway на передних крыльях и стойках задних дверей и черной крыше Black Diamond. Отличия минимальные — в основе новой версии кроссоверов лежит комплектация Allure, а за новую просят на 70 тыс. больше.

Спецверсии оснащены навигационной системой с 3D-картами, в салоне — комбинированная обивка Alcantara, алюминиевые накладки на порогах передних дверей Crossway, алюминиевые накладки на педалях и на месте отдыха для ноги, особая прострочка кресел Miramar, коврики с логотипом Crossway, светодиодные фары, Bluetooth, USB. За доплату для Peugeot 3008 и 5008 в комплектации Crossway можно заказать пакеты «Безопасность плюс» (система предотвращения выхода из полосы разметки, система предупреждения о присутствии объекта в слепой зоне, контроль усталости водителя и т.д.) и «Помощь водителю» (система автономного экстренного торможения, предупреждение о сокращении дистанции до впереди идущего автомобиля и т.д.).

Кроссоверы в этой комплектации предложат с 1,6-литровым бензиновым (мощностью 150 л.с.) и 2-литровым дизельным (мощностью 150 л.с.) двигателями. Оба агрегатируются 6-ступенчатым автоматом. За Peugeot 3008 Crossway c бензиновым мотором попросят 2 029 000 рублей, c дизельным — 2 159 000 рублей. 5008-й в той же комплектации с бензиновым двигателем обойдется в 2 229 000 рублей, с дизельным — 2 359 000 рублей.

Цены на автомобили в новой комплектации:

Модель Двигатель / КП Стоимость/рублей Peugeot 3008 Crossway THP 150 АКП-6 2 029 000 BlueHDi 150 АКП-6 2 159 000 Peugeot 5008 Crossway THP 150 АКП-6 2 229 000 BlueHDi 150 АКП-6 2 359 000

Какие еще «пыжики» продаются в разных странах мира из тех, что не доходят до России, разбирался наш автор.

Продажи среднеразмерного паркетника 5008 стартовали в России 12 февраля.

Фото: Peugeot