Девять человек пострадали в перевернувшемся автобусе

Автобус, перевозивший 25 человек, перевернулся и вылетел с трассы. Пострадали девять человек.

На дорогах Якутии сохраняется гололед

Из-за гололеда в Хангаласском районе Республики Саха (Якутия) перевернулся рейсовый автобус марки ПАЗ, следующий по маршруту Покровск — Булгунняхтах. Это произошло сегодня в 8 часов утра по местному времени (в два часа ночи по московскому времени) рядом с поселком Верхний Бестях.

Причиной аварии стало также то, что водитель автобуса превысил разрешенную скорость на участке дороги с подъемом, пишет РИА«Новости». В результате автомобиль занесло, он съехал с дороги и перевернулся.

В это время в салоне автобуса находились 25 пассажиров, 9 из которых пострадали и нуждались в медицинской помощи. Прибывшие на место работники ГИБДД разбираются в обстоятельствах происшествия, опрашивают свидетелей и осматривают дорогу в том месте, где автобус занесло.

По данным синоптиков, гололед, вызванный мокрым снегом и перепадами температуры, будет наблюдаться на дорогах Хангаласского улуса Якутии до начала следующей недели.

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Фото: Yakutsk.ru