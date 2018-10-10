BlaBlaCar стал платным для пассажиров

С сегодняшнего дня популярный в регионах России сервис ввел плату для желающих стать пассажирами. Сервис предлагает несколько вариантов: единовременная оплата (149 руб.), которая подойдет для тех, кто пользуется сервисом редко, и ежемесячная подписка (199 руб.) для постоянных пользователей BlaBlaCar. Плата с пассажиров взимается в случае поездок на расстояние свыше 120 километров, в случае, если расстояние меньше, сервис плату не взимает.
В самой компании это называют «новыми платными опциями». В компании предлагают 3-месячный бесплатный период пользования сервисом для тех, кто забронирует поездку до 5 ноября этого года. Правда, действует это предложение только для тех, кто уже имеет аккаунт в BlaBlaCar. При регистрации с 10 октября пробный период пользования сервисом составляет один месяц.
В России сервис работает с 2014 года и до этого не взимал плату за пользование с пассажиров и водителей. С последних BlaBlaCar по-прежнему не будет взимать плату.
«Только пассажиры платят за доступ к BlaBlaCar перед бронированием поездок», — говорится в сообщении компании.
По собственной оценке BlaBlaCar, водители могут сэкономить до 100% трат на топливо при поездках, а пассажиры — до 30% от стоимости по сравнению с билетами традиционных операторов (железные дороги и автобусные перевозки).
Требования к транспортным средствам также остались неизменными: это должен быть автомобиль категории В, все места которого оборудованы ремнями безопасности.
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Фото: Citroen
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