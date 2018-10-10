BlaBlaCar стал платным для пассажиров

Популярный сервис райдшеринга (совместных поездок) начал взимать плату с пользователей, ищущих водителей.

С сегодняшнего дня популярный в регионах России сервис ввел плату для желающих стать пассажирами. Сервис предлагает несколько вариантов: единовременная оплата (149 руб.), которая подойдет для тех, кто пользуется сервисом редко, и ежемесячная подписка (199 руб.) для постоянных пользователей BlaBlaCar. Плата с пассажиров взимается в случае поездок на расстояние свыше 120 километров, в случае, если расстояние меньше, сервис плату не взимает.

В самой компании это называют «новыми платными опциями». В компании предлагают 3-месячный бесплатный период пользования сервисом для тех, кто забронирует поездку до 5 ноября этого года. Правда, действует это предложение только для тех, кто уже имеет аккаунт в BlaBlaCar. При регистрации с 10 октября пробный период пользования сервисом составляет один месяц.

В России сервис работает с 2014 года и до этого не взимал плату за пользование с пассажиров и водителей. С последних BlaBlaCar по-прежнему не будет взимать плату.

«Только пассажиры платят за доступ к BlaBlaCar перед бронированием поездок», — говорится в сообщении компании.

По собственной оценке BlaBlaCar, водители могут сэкономить до 100% трат на топливо при поездках, а пассажиры — до 30% от стоимости по сравнению с билетами традиционных операторов (железные дороги и автобусные перевозки).

Требования к транспортным средствам также остались неизменными: это должен быть автомобиль категории В, все места которого оборудованы ремнями безопасности.

Правительство хочет перевести сервисы райдшеринга/карпулинга на безналичный расчет. Операторы сопротивляются.

В январе Яндекс запустил в тестовом режиме свой сервис райдшеринга под называнием Яндекс.Попутка.

Фото: Citroen