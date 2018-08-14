Попутчиков переведут на безнал и обложат налогами

Рабочая группа при Правительстве РФ сформулировала ряд мер по регулированию рынка райдшеринга/карпулинга. Чиновники предлагают брать налог с каждой поездки. Сервисы BlaBlaCar, BeepCar и Яндекс.Попутка, наоборот, хотят добиться льгот для своих пользователей.

Месяц назад «За рулем» рассказывал о том, что правительство хочет взять под контроль рынок райдшеринга/карпулинга и разработать единые правила для его операторов и пользователей. При Минтрансе была создана специальная рабочая группа по этому вопросу, и на прошлой неделе ее участники изложили на ней свои предложения — выдержки из копии протокола цитирует газета «Коммерсантъ».

Так, Департамент транспорта Москвы подготовил законопроект, который классифицирует райдшеринг как платную услугу, с которой должны взиматься налоги. Для облегчения налогового контроля предлагается оплачивать поездки исключительно по безналу через сайты операторов, таких как BlaBlaCar, BeepCar и Яндекс.Попутка.

Сами операторы против такого предложения. Они настаивают на том, что подвоз пассажиров не является бизнесом — это просто возможность для водителей сэкономить на эксплуатационных расходах. Плата, которую водители получают от попутчиков, всегда меньше себестоимости поездок, а потому ни о каком заработке и налогах говорить не приходится.

Тем не менее хорошо известно, что через BlaBlaCar и другие платформы райдшеринга продаются места не только в легковушках, но и в автобусах, которые по определению используются для зарабатывания денег, а это, в свою очередь, приводит к разрастанию в России теневого рынка извоза. Все это сильно беспокоит традиционных автобусных перевозчиков: в прошлом году они даже пытались заблокировать деятельность BlaBlaCar, но в итоге судебное разбирательство привело к созданию рабочей комиссии при Правительстве РФ.

Чтобы сервисы райдшеринга не способствовали развитию незаконного предпринимательства, предлагается не допускать регистрацию в них транспортных средств с количеством мест более восьми, а также ограничить число совершаемых поездок в сутки: не более одной, но можно туда/обратно, то есть, например, подвозить пассажиров по пути на работу и домой.

В Сочи таксисты устроили настоящую охоту на водителей BlaBlaCar и их попутчиков за то, что те лишают их заработка.

Фото: Citroen